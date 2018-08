Haven Rotterdam simuleert brexit: 'Gevolgen zijn sowieso slecht'

We moeten nog 240 nachtjes slapen voordat de Britten de EU verlaten. De onderhandelingen zijn nog in volle gang en morgen onderbreekt premier May haar vakantie voor spoedoverleg met de Franse president Macron. Ondertussen bereiden Nederlandse transport- en havenbedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk zich zo goed mogelijk voor. Al weet niemand precies waarop.

In Rotterdam weten ze bij het havenbedrijf ook niet zo goed wat er staat te gebeuren. Het enige dat ze zeker weten, is dat ze weinig trek hebben in de brexit. “In alle gevallen, zelfs bij een hele goede brexit, zijn de gevolgen significant”, zegt Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf tegen RTL Z.

"Ook een goede brexit betekent inspecties, douane en vertraging”, zegt hij. "Een goede brexit is ook gewoon slecht. Een haven zoals die van ons moet het hebben van vrije handel. Bang is niet het woord dat ik wil gebruiken, maar ik maak me wel degelijk zorgen."

Brexit-simulatie

Of de brexit nou goed of slecht wordt, bij het Havenbedrijf hebben ze niet de illusie dat ze het Verenigd Koninkrijk op weg naar de uitgang van de EU nog kunnen tegenhouden. Daarom is het in november ook tijd om alvast brexitje te spelen.



Ceo Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. (foto: ANP)

"We gaan een test doen waarbij we een 'echte' brexit-situatie simuleren. Alle verschillende partijen en bedrijven kunnen dan voelen hoe het zal zijn", zegt Castelein. "Op die dag hopen we de pijnpunten te ontdekken. Dan kunnen we nog een paar maanden hard werken om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte brexit."

'We weten nog niets'

Marcus Post van vervoerder DailyFresh denkt ook dat het een enorme uitdaging gaat worden. "Het moeilijke is dat we nu in augustus zitten en gewoon nog niet weten wat we over een paar maanden in maart moeten doen. Wij sturen bijvoorbeeld tomaten mee met een ochtendlading, die zijn een paar uur later op hun bestemming. Dat komt heel nauw."

Als er uitgebreidere documentatie moet worden opgesteld en de goederen moeten worden ingeklaard, gaat dat opstoppingen opleveren, verwacht Post. "De keten is heel kort, dus het wordt ingewikkeld. Nu hebben we vooral vragen en geen antwoorden."

Chaos, files en veel papierwerk Het zou een rampscenario zijn en toch wordt het zomaar een mogelijkheid: geen brexitdeal op 29 maart volgend jaar. Het wordt ook wel 'de nucleaire optie' genoemd. Dit gebeurt er bij geen brexitdeal.

'Krijg mijn ritten niet af'

Ook chauffeur Willem Hofman moet nog maar zien hoe het loopt. "Ik ben straks gewoon te veel tijd kwijt met stilstaan. Die trailer moet leeg, dan kan ik niet drie of vier uur voor de douane wachten", zegt hij.

"Mijn klanten wachten ook niet op mij", denkt Hofman. "Ik ben bang dat ik mijn ritten niet af ga krijgen. En als je met aardbeien gaat rijden, dan kan je er ook niet te lang over doen. Dat is slecht voor het product. Dus ja, dat kan wel eens een probleem worden."

'Slecht voor iederen'

Castelein denkt dat ook dat bedrijven niet voldoende stilstaan bij de handel na brexit. "Onderzoek laat zien dat de helft van de bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handelt, denkt dat het geen invloed zal hebben. Nou, dat gaat wel degelijk invloed hebben."

Hij somt op: "We moeten systemen aanpassen, er komen meer formulieren, meer douanehandelingen, inspecties. En het heeft gevolgen voor de fysieke ruimte: we willen geen files tot op de A15. Kijk, nu worden verse bloemen diezelfde dag nog geleverd in Engeland. Dat kan straks misschien niet meer."

Een dag vertraging zorgt voor een schadepost van vier ton per container, rekent hij voor. "Dan gaat er waarde verloren, terwijl er kosten bij zullen komen. Dat is gewoon slecht voor iedereen", benadrukt hij. Het Havenbedrijf organiseert veel informatiebijeenkomsten en vraagt bedrijven het serieus te nemen.

Enorme parkeerplaats

Aan de andere kant van het water is men zich ook aan het voorbereiden. Een rapport dat in handen is van Sky News laat zien dat de overheid een 'tijdelijke oplossing' voor verwachte verkeerschaos heeft. Die bestaat uit het omvormen van een stuk snelweg tot een parkeerplaats van 20 kilometer voor vrachtwagens, die jaren gebruikt zal moeten worden.