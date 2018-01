Hard tegen hard in maaltijdbezorgland: concurrentie voor Thuisbezorgd

Ruzie in de maaltijdbezorging. Uit onvrede over de hoge tarieven die marktleider Thuisbezorgd.nl rekent, ontstaan er in steeds meer steden alternatieve platforms van horeca-ondernemers die Thuisbezorgd zat zijn.

De voornaamste reden: Thuisbezorgd rekent een hoge commissie per bezorgde maaltijd en verhoogde die dit jaar zelfs naar 13 procent. Dat kan moederbedrijf Takeaway.com doen omdat het ongeveer een derde van de Nederlandse markt in handen heeft.

Maar onder meer brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) protesteert fel tegen de dominantie van Thuisbezorgd.



De twee initiatiefnemers van Bezorgland uit Emmen. (Foto: Bezorgland.nl)

En ook kleinere ondernemers leggen zich niet langer neer bij de machtspositie van het beursgenoteerde bedrijf. In Emmen starten de broers Hendrik en Dirk de Gooijer bestelsite Bezorgland. Ze willen zich van Thuisbezorgd onderscheiden door maar 4 procent commissie te rekenen.

Bij het Enschedese bedrijf Leqqr pakken ze het anders aan. Dat bedrijf rekent een vast bedrag aan restauranthouders (per maand) en klanten (per bestelling). Na de aankondiging dat Thuisbezorgd de commissie zou verhogen, groeide het aantal deelnemende restaurants van ruim 400 naar zo'n 600, meldt AD. Even verderop, in Hengelo, gaat deze maand klikenbezorg live, schrijft Retailtrends.

'Gezonde ontwikkeling'

"Dit is een gezonde ontwikkeling. Juist omdat het lokaal is, hebben dit soort platformen wel kans van slagen", aldus Maurits Kreijveld (foto rechts), expert op het gebied van platformeconomie. "Kennelijk biedt Thuisbezorgd te weinig toegevoegde waarde voor die 13 procent commissie", verklaart hij de opstand in horecaland.

Dat Thuisbezorgd meer naamsbekendheid heeft en diepere zakken voor advertenties, maakt volgens Kreijveld niet uit. "Voor zulke lokale activiteiten is dat niet eens zo noodzakelijk."

Hellefood

In Hellevoetsluis werken tien restaurants samen onder de noemer Hellefood. "In 2010 heb ik mij aangesloten bij Thuisbezorgd, toen was de commissie 6 procent", vertelt oprichter John Sonneveld, eigenaar van Sushi Service.

Dat ging goed, zijn bedrijf kreeg door de komst van de smartphone een flinke boost. "Op een gegeven moment liep 80 procent van mijn bestellingen via Thuisbezorgd", aldus Sonneveld.

'Marge gaat naar Thuisbezorgd'

Maar omdat de commissie is verdubbeld, houdt hij nog maar nauwelijks iets over. Samen met een aantal plaatselijke ondernemers heeft hij een eigen platform gebouwd en er wordt gewerkt aan een app. De groep legt daarnaast 150 euro per week bij elkaar om te adverteren.

De extra kosten die nu gemaakt worden, besparen de ondernemers omdat ze geen extra administratie meer hebben die ze via Thuisbezorgd wel hadden, aldus Sonneveld. "Dit is voor ons financieel vele malen aantrekkelijker."

Kortingsactie met knipoog

Als publicitaire stunt biedt Hellefood 13 procent korting aan, met een knipoog naar de commissie die Thuisbezorgd rekent.



De folders van Hellefood. (Foto: RTL Z)

Dat bedrijf kon de grap overigens niet waarderen en dreigt per brief met sancties tegen bedrijven die zowel bij Hellefood als bij Thuisbezorgd zijn aangesloten.

Wie bezorgt met 13 procent korting, moet dat alsnog aan Thuisbezorgd betalen. Het bedrijf vindt dat het dit mag doen, omdat bedrijven die bij hen zijn aangesloten hun eten niet goedkoper mogen aanbieden dan via Thuisbezorgd.

Thuisbezorgd: 'Veel succes'

Bij Thuisbezorgd zijn ongeveer 7000 ondernemers aangesloten, de omzet groeide vorig jaar met bijna 40 procent. Volgens de meest recente financiële gegevens die moederbedrijf Takeaway.com publiceerde, werd in het eerste halfjaar van vorig jaar 22 miljoen euro verlies geleden.

In een schriftelijke reactie laat Thuisbezorgd RTL Z weten dat het niet aan manieren denkt om initiatieven te voorkomen. "Iedereen die dat wil, kan een site starten, zo zijn we zelf immers ooit ook begonnen", mailt een woordvoerster. "We juichen concurrentie toe en wensen de nieuwe initiatieven veel succes."

Kijk hier ons eerdere item over de irritaties van restauranteigenaren over websites als Thuisbezorgd en Iens.