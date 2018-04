​Handelsoorlog: China slaat (voorzichtig) terug tegen VS

China heeft officieel zijn eerste stap gezet in de ontluikende handelsoorlog met de VS. Het land heeft importheffingen ingevoerd op 128 Amerikaanse producten.

De maatregel is een reactie op de handelsbeperkingen die de VS vorige maand oplegde. President Trump kondigde toen een importheffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium aan.

Uitzonderingen, maar niet voor China

Aanvankelijk zou die heffing voor de hele wereld gaan gelden, maar veel landen, waaronder de EU-landen, Canada en Mexico, hebben zich er (voorlopig) onderuit weten te praten.

Voor China geldt de maatregel nog wel en dus voelde de Chinese regering zich genoodzaakt iets terug te doen. Volgens de het land houdt Amerika zich namelijk niet aan de regels voor handelsbeperkingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Bessen en aarbeien

China heeft bepaald dat 128 producten uit Amerika zwaarder belast zullen worden aan de grens. De handelsbelemmeringen gaan vandaag al in.

120 producten, vooral fruit en versproducten, krijgen een importtarief van 15 procent. Het gaat bijvoorbeeld om verse aardbeien, watermeloenen en bessen.

Staal en varken

Daarnaast krijgen ook enkele tientallen aluminium- en staalproducten een heffing van 15 procent te verwerken. Dit zijn vooral pijpen en buizen die gebruikt worden in de olie- en gasindustrie.

Acht producten krijgen een hoger tarief, van 25 procent. Dit betreft vooral varkensvleesproducten, maar ook aluminiumschroot.

3 miljard dollar

Al bij al zou de importwaarde van de producten die worden geraakt door de maatregelen rond de 3 miljard dollar liggen. Daarmee is de tegenmaatregel nog bescheiden te noemen, want volgens de officiële cijfers werd er in 2016 voor maar liefst 648,5 miljard dollar handel gedreven tussen de twee landen.

Overigens raken ook Trumps staalheffingen China niet erg hard. Volgens cijfers van het ministerie van Handel importeerde de VS voor iets minder dan een miljard dollar aan Chinees staal in 2017.

Escalatie?

Toch is het niet gezegd dat het hierbij blijft. De VS heeft namelijk naast de importheffingen op staal en aluminium ook nog veel grotere handelsbarrières opgeworpen, specifiek voor de Chinezen.

President Trump straft China met heffingen op Chinese producten ter waarde van 60 miljard dollar, omdat de Chinezen Amerikaanse bedrijven zouden dwingen om hun geheimen af te staan en technologie te delen.

Of China ook tegenmaatregelen gaat nemen tegen deze handelsbelemmeringen is nog niet duidelijk.