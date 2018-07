Groot deel betalingsverkeer plat door storing bij Mastercard

Door een grote storing was het in veel gevallen vanavond ongeveer anderhalf uur niet mogelijk om met pinpassen die werken op het Maestro-systeem van MasterCard te betalen. De meeste Nederlandse banken, waaronder ING, ABN Amro en Rabobank, geven Maestro-passen uit.

Door heel Nederland en daarbuiten waren er problemen met pinbetalingen. Ook contactloos betalen werkte niet. Mensen met een pinpas van het concurrerende Visa hadden geen problemen, aldus een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland, waar onder meer banken en betaalinstellingen lid van zijn.

Vlak na 21.00 uur meldde moederbedrijf MasterCard via Twitter dat de storing voorbij was. Volgens het bedrijf waren er 'problemen' bij het verwerken van een 'beperkt aantal' transacties. Wat de oorzaak is van de storing, is nog onbekend.

We are aware there may have been some issues in processing a limited number of transactions earlier. The situation has been resolved and those transactions are now working as normal. — Mastercard News (@MastercardNews) July 12, 2018

Ook vakantiegangers die in het buitenland probeerden te betalen met hun pinpas konden last hebben van de storing, aldus de woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.

Alternatieve betaalmethoden

Ondanks de grootschalige storing, was het op sommige plekken toch mogelijk om met een Maestropas af te rekenen, vertelt de woordvoerder. "Dat is afhankelijk van de manier waarop een winkelier is aangesloten. Als de schakel via een ander bedrijf dan Mastercard loopt, kan het zijn dat het wel werkt."

Winkeliers of andere ondernemers die toch met hun klanten wilden afrekenen, werd aangeraden dat te doen met een eenmalige machtiging. Dan machtigt de klant hen om het aankoopbedrag via een incasso af te schrijven. Ook Tikkie, de betaalapp van ABN Amro, werkte.

Klachtenregen op Twitter

Op Twitter regende het klachten van mensen die niet konden betalen of pinnen door de storing. Onder meer bezoekers van het concert van Eminem hadden last van de storing, net als vakantiegangers.

Landelijke pinstoring. Alleen cash betalingen mogelijk bij concert Eminem. Zo, daar gaat de drankomzet van de organisatie... ---- — Jurian Ubachs (@tweakjur) July 12, 2018

Hey @ABNAMRO ik zit hier in Italië en kan niet meer pinnen. Geld zat op m’n rekening. Enig idee hoe lang dat gaat duren? Ik heb honger — Michiel de Jong (@Michiel09) July 12, 2018

Niet iedereen baalde, want niet kunnen betalen is voor sommigen ook een gelukje. En voor sommigen betekende het gewoon even wachten.

Voordeel van een pinstoring, geen parkeergeld te hoeven betalen. Heuh! — Marjolein (@MR_Fotografie) July 12, 2018