Goud, zilver of brons: zoveel krijgen Kramer en Wüst voor een medaille

Meedoen is belangrijker dan winnen natuurlijk, maar succesvolle Nederlandse sporters krijgen ook een financiële beloning. Vervelend voor kanshebbers op meerdere medailles: je eerste gouden medaille is méér waard dan je tweede of derde.

Sportkoepel NOC*NSF stelt medaillewinnaars een bonus in het vooruitzicht, want natuurlijk gaat het om de eer. "Maar daarnaast mogen de persoonlijke prestaties ook gezien en gewaardeerd worden", laat woordvoerster Annemiek van der Meer weten.

Goud levert, logisch, het meeste op: 25.500 euro. Wie tweede wordt kan 19.125 euro bijschrijven, de winnaar van brons krijgt 12.750 euro. Wie meerdere medailles wint, krijgt trouwens niet voor iedere medaille de volle mep.

Kanshebbers op goud

Winnen Sven Kramer of Ireen Wüst, de grootste kanshebbers op eremetaal, meer dan één medaille, dan volgt een rekensommetje. Voor de tweede gouden plak is een bonus van twee derde gereserveerd van de hoogste bonus (omgerekend 17.000 euro).



Ireen Wüst won al vier gouden medailles op eerdere Olympische Spelen. (Foto: ANP)

Voor het derde of vierde goud krijgt de winnaar een derde van de oorspronkelijke bonus (8500 euro). Wint Wüst drie keer goud, dan krijgt zij daar dus in totaal 51.000 euro voor. De verdeelsleutel geldt ook voor de zilveren en bronzen medailles, alleen worden dan de bonussen voor die medailles als uitgangspunt genomen.

Wiskundige formule

Bij de ploegensporten (shorttracken en de ploegenachtervolging bij het schaatsen) moeten de teamleden genoegen nemen met minder. De sportkoepel hanteert een wiskundige formule om het bedrag te bepalen, mede afhankelijk van het aantal teamleden.

Rekenvoorbeeld: We nemen de ploegenachtervolging bij het schaatsen als rekenvoorbeeld, daar zitten drie leden in. Het NOC*NSF neemt de wortel van het aantal leden en vermenigvuldigt daar de bonus voor de individuele sporter mee (1,7 x 25.500) om dat vervolgens weer door het aantal leden te delen. Dat maakt dan 14.450 voor als er goud wordt gewonnen op de ploegenachtervolging.

Minimum bedragen

Om sportteams met veel leden niet al te lage bonussen te geven, werkt NOC*NSF met minimum bedragen van respectievelijk 9.350, 6.800 en 4.250, maar dat is vooral relevant voor de Zomerspelen.

Even afrekenen nog met de fiscus

Leuker wordt het niet voor de sporters, sterker nog, de bonus is niet belastingvrij en moet gewoon bij de belastingaangifte worden opgegeven. In het contract dat alle 33 deelnemende sporters hebben gesloten met NOC*NSF is ook vastgelegd dat als de sporter wordt betrapt op doping of andere regels van het IOC overtreedt, hij of zij het hele bedrag moet terugbetalen.

Andersom geldt ook: als een sporter na de Spelen door dopinggebruik van een ander toch nog een medaille (of andere kleur medaille) krijgt, dan krijgt hij of zij alsnog de bijbehorende bonus.

