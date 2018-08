Gewone Griek nog steeds in crisis: leven van 70 euro per maand

Sinds vandaag staat Griekenland officieel op eigen benen. Het land dat zo hard geraakt werd door de crisis wist met behulp van Europa ineenstorting te voorkomen. Maar de crisis mag dan voorbij zijn; voor de meeste gewone Grieken zijn financiële zorgen nog dagelijkse realiteit. Zo ook voor markthandelaar Stelios Petrakis.

Sinds vandaag is de financiële hulp uit Europa voor Griekenland officieel beëindigd. De crisis mag dan voorbij zijn, het is voor de familie Petrakis iedere dag aanpoten om het hoofd boven water te houden. Stelios Petrakis runt een groente- en fruitbedrijf in de markthallen van de Griekse stad Heraklion.

Hij nam de zaak noodgedwongen over van zijn vader in 2011, die een einde aan zijn leven maakte. Hij kon de last van schulden niet meer aan. Financieel hebben ze het nog steeds zwaar, vertelt Stelios. "Ik verdien 500 euro. Daarvan moet ik huur en elektriciteit betalen. De huur is 330 euro, elektriciteit 100 euro. Dan hou ik maar 70 euro over."

Lees ook: Griekse noodhulp nu echt voorbij, problemen nog lang niet



Stelios Petrakis in zijn bedrijf. (beeld: RTL Nieuws)

Het betekent dat hij bijna onder de armoedegrens leeft. Die is in Griekenland vastgesteld op 382 euro per maand om van te leven. Dat is weinig. Zeker als we het vergelijken met Nederland, waar die grens ligt op 1030 euro voor een alleenstaande en 1940 euro voor een gezin.

Inkomen hard omlaag

15 procent van alle Grieken leeft onder de armoedegrens, blijkt uit de meest actuele cijfers van de OESO uit 2015. Dat is bijna twee keer zo veel als in Nederland. De lonen in Griekenland liggen ook veel lager dan bij ons. Het gemiddelde bruto jaarinkomen is ruim 22.800 euro. Hier is dat ruim het dubbele: 46.349 euro.

Het besteedbaar inkomen van de Grieken neemt sinds 2016 weer iets toe, maar nog steeds heeft meer dan één op de drie Grieken te weinig geld om fatsoenlijk in de maatschappij mee te draaien. Griekenland schuurt tegen armoedecijfers aan die voorkomen in Roemenië en Bulgarije.

Gaf een gemiddeld Grieks gezin in 2012 nog 1637 euro per maand uit aan wonen, boodschappen, vervoer, kleding en recreatie. In 2016, de meest actuele cijfers, was dat nog maar 1392 euro.

Torenhoge werkloosheid

In de markthal waar Stelios werkt is het sinds de crisis rustig geworden. Veel collega's gingen failliet. "Het is hier nu heel stil. Veel bedrijven sluiten. Steeds meer en ik moet misschien ook."

Het is te zien in de werkloosheidcijfers. Hoewel de werkloosheid al jaren afneemt, is die met ruim 21 procent nog altijd torenhoog. Geen enkel ander EU-land scoort zo slecht. In 16 procent van de huishoudens zit zelfs het hele gezin zonder werk.

Langer studeren, er is toch geen werk

Zeker voor jongeren is het nog steeds lastig om aan een baan te komen. Bijna 36 procent van de Grieken tussen de 15 en 29 jaar oud zit thuis en is op zoek naar een baan. De jongeren kiezen ervoor om dan maar langer te studeren.

Het aantal vroege schoolverlaters is meer dan gehalveerd. Het aantal jongeren dat mbo, hbo of universiteit heeft gedaan groeide van 26 procent in 2008 naar bijna 44 procent in 2017.

Publieke vernedering

Terug naar de groente- en fruithandel van Stelios, waar het helemaal niet goed gaat. Grieken eten graag verse groenten en fruit, maar eten het minder dan voorheen. Een groeiende groep Grieken heeft zijn dagelijkse consumptie teruggeschroefd naar enkele keren per week.

Alles wat Stelios niet verkoopt gaat nu naar zijn dieren. Sinds de dood van zijn vader zit hij liever tussen de dieren dan tussen mensen. De schuld van de zelfmoord van zijn vader legt hij bij de banken. "De oudere generatie heeft een zekere trots. Die publieke vernedering konden ze gewoon niet aan." Hij sleept nu de bank van zijn vader voor de rechter.

Is het dan alleen maar kommer en kwel in Griekenland? Frederieke Hegger zocht het uit en vond een paar kleine lichtpuntjes: