Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet

Mag Schiphol uitbreiden of niet? Die politiek gevoelige vraag wordt voorlopig niet beantwoord. De reden: een belangrijk adviesrapport verschijnt minimaal twee maanden later dan gepland, omdat de geluidsberekeningen niet kloppen. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol tegen RTL Z.

Het is niet voor het eerst dat de geluidsberekeningen rond Schiphol ondeugdelijk blijken te zijn.

Volgens de huidige regels mag Schiphol tot 2021 maximaal 500.000 starts en landingen per jaar uitvoeren. Afgelopen jaar zat de luchthaven al bijna aan dat plafond (497.000).

Verder groeien

Het is voor Schiphol dus van groot belang dat de politiek toestemming geeft om vanaf 2021 verder te mogen groeien. Maar de politiek wacht eerst op een milieueffectrapportage (MER), waarin wordt onderzocht wat de effecten van eventuele groei zijn op de omgeving van Schiphol.

De MER wordt opgesteld door Schiphol zelf, maar wordt ook bekeken en beoordeeld door de Omgevingsraad (omwonenden en omliggende gemeenten) en een onafhankelijke MER-commissie. Daarna gaat de MER naar de Tweede Kamer.

'Afrondende fase'

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur beloofde de Tweede Kamer eerder dat de MER voor het zomerreces verstuurd zou worden, en schreef gisteren nog in een brief aan de Kamer dat de MER in een 'afrondende fase' zat.

Maar volgens een woordvoerder van Schiphol moeten bepaalde geluidsberekeningen herzien worden, omdat ze na interne controle niet blijken te kloppen. "Dat kan vrij snel gedaan worden, maar omdat de zomervakantie er nu aankomt, zal de MER pas na de zomer aan de Omgevingsraad worden aangeboden", aldus de woordvoerder.

Jaren gesteggel

Over de mogelijke uitbreiding van Schiphol wordt al jaren gesteggeld. Schiphol publiceerde in 2016 een MER die op last van de onafhankelijke MER-commissie moest worden teruggetrokken, omdat de geluids- en milieuoverlast op een verkeerde manier berekend waren.

Afgelopen jaar zou een nieuw rapport worden gepresenteerd, maar deze keer twijfelde het ministerie aan de juistheid van de geluidsberekeningen. Schiphol moest de MER dus opnieuw herzien en zou voor deze zomer met een nieuw rapport komen. Omdat er nu opnieuw een fout in de geluidsberekeningen blijkt te zitten, wordt dat zeker twee maanden uitgesteld.