Gambia verkoopt Rolls-Royces ex-leider om staatskas te spekken

Je moet wat, als je als land je rekeningen niet meer kan betalen en het IMF waarschuwt om niet meer geld te lenen. In Gambia krabden ze zich nog eens achter de oren en herinnerden zich het wagenpark van de oud-president met Rolls-Royces dat nog ergens stond weg te roesten.

De verzameling exclusieve auto's werd vorig jaar achtergelaten door Yahya Jammeh, die in 1994 aan de macht kwam in het land in het westen van Afrika. Hij ontvluchtte vorig jaar het land toen een militaire staatsgreep dreigde, nadat hij weigerde op te stappen toen hij de presidentsverkiezingen verloor.

Rolls Royces

Op zijn vlucht naar Equatoriaal-Guinea nam hij veel van zijn vergaarde rijkdommen mee, maar de collectie auto's bleef staan. In de collectie meerdere Rolls-Royces, met zijn naam in de hoofdsteunen geborduurd.



Jammeh op het vliegveld bnij een van zijn Rolls-Royces. (Foto: Getty Images)

Behalve de auto's worden ook drie door Jammeh aangeschafte vliegtuigen verkocht, zegt de minister van Financiƫn tegen persbureau Reuters.

Schuldenberg

De dramatische zoekactie naar geld volgt op een bezoek van een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds. De schuldenberg van Gambia is zo hoog, dat het IMF dwingend adviseert om niet meer geld te lenen. De schulden van het land zijn 130 procent van het bruto nationaal product (bnp), meer dan de helft van de schuld is bij buitenlandse geldschieters.

Meer dan de helft van die gigantische schulden zijn gemaakt tijdens het bewind van Jammeh, schrijft Reuters. Hoeveel de wagens en vliegtuigen gaan kosten, is onbekend. De prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.