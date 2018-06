G7 top in Canada: Trump tegen Merkel, Macron, Trudeau en de rest

Op de top van zeven rijkste landen ter wereld, de G7, komt het meeste spektakel meestal van demonstranten buiten de deuren van de zwaarbeveiligde vergaderlocaties. Maar vandaag zal het vooral binnenskamers flink stormen. Donald Trumps protectionistische koers zorgt voor grote interne verdeeldheid.

De top is dit jaar in Charlevoix, een stad in de Canadese staat Quebec. Normaal gesproken een gastvrij land voor een Amerikaanse president, maar momenteel niet.

Canada is net als de andere bondgenoten Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Japan en de ook aanwezige EU woest vanwege de importheffingen op aluminium en staal die de VS aan hen heeft opgelegd.

'Zwarte schaap'

Kortom: waar de top normaal gesproken een gezapig gebeuren is, met als spectaculairste moment de groepsfoto op het eind, zal er dit keer weinig gelachen worden, schrijft The New York Times.

De Amerikaanse krant omschrijft Trump als het 'zwarte schaap dat vlak voor het familiediner ruzie zoekt met zijn gezinsleden'.

Gezond verstand?

Gastheer Justin Trudeau haalde meteen na het in werking treden van de importheffingen al uit naar Trump door te zeggen dat de importheffingen niet getuigen van 'gezond verstand'.

De Canadese premier zal niet alleen staan in zijn kritiek: ook de andere aanwezige wereldleiders zullen hun ongenoegen uiten over het beleid van de president.

Kritiek op terugtrekken uit Iranakkoord

En als het niet is over de door hem veroorzaakte handelsoorlog, dan wel over het terugtrekken uit Iranakkoord of de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël.

De Franse president Emmanuel Macron zei in aanloop naar de top al dat 'geen enkele leider voor eeuwig is', een waarschuwing dat de EU niet zonder slag of stoot Trumps eisen zal inwilligen, schrijft persbureau Reuters. De Duitse bondskanselier Merkel voorspelt 'moeilijke gesprekken'.

Importheffingen op Europese auto's?

Al te hard zullen de Europese bondgenoten Trump overigens ook niet durven aanpakken, hij dreigt namelijk ook met importheffingen op Europese auto's. En dat zal vooral de Duitse industrie hard raken.

Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

Zelf liet Trump gisteren al weten geen millimeter te zullen wijken. Het doel in Canada is duidelijk: "Vechten voor ons land op handelsgebied, want we hebben de slechtste handelsakkoorden ooit", twitterde hij.

Top met Kim Jong-un

Behalve de staalheffingen zal verder vergaderd worden over de topontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un die voor volgende week gepland staat in Singapore. Ook de huidige stand van zaken en de recente politieke onrust in Italië zullen onderwerp van gesprek zijn.



De Franse president Macron met gastheer Trudeau. (Foto: EPA)

Om er zeker van te zijn dat de wereldleiders vandaag en morgen ongestoord kunnen vergaderen, is er volgens Reuters wel een troepenmacht van ongeveer 10.000 agenten en militairen op de been. Zij bewaken het luxueuze resort, gelegen aan de St. Lawrence rivier, waar de top gehouden wordt.