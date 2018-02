Fiscus opnieuw onderuit in rechtszaak over tipgever zwartsparen

De Belastingdienst heeft opnieuw een rechtszaak verloren over het gebruik van informatie van een anonieme tipgever over zwartspaarders met bankrekeningen in Luxemburg. Het gerechtshof in Den Bosch gaf nabestaanden van een vermeende zwartspaarder gelijk, zij hoeven de aanslagen van de fiscus niet te betalen.

De zaak sleept al jaren voort en gaat over het gebruik van informatie van 76 rekeningen van Nederlandse spaarders in Luxemburg. Op die rekeningen stond gemiddeld 'enkele honderdduizenden euro's', met uitschieters naar tientallen miljoenen euro's per persoon, blijkt uit het vonnis.

De Belastingdienst betaalde een anonieme tipgever voor die informatie. Volgens het hof heeft de fiscus niet goed uitgezocht hij hoe of zij aan de informatie kwam en is het zeer waarschijnlijk dat de tipgever de gegevens op illegale wijze in handen kreeg.

Hoewel het niet verboden is om bewijsmateriaal te kopen dat afkomstig is van een misdrijf, wil het hof er toch meer over weten.

Niet genoeg openheid

Omdat de fiscus de rechters niet genoeg openheid van zaken geeft over hoe de tipgever de informatie in handen heeft gekregen en wat hij verder nog op zijn kerfstok heeft, kan het hof niet goed inschatten of het opsporen van zwartspaarders in verhouding staat tot het belonen van crimineel gedrag door de overheid.

Het hof wilde verder van de fiscus weten hoeveel er betaald is aan de tipgever, maar ook daar heeft de Belastingdienst niets over willen zeggen. Omdat het hof hierdoor niet genoeg informatie heeft, kan het de zaak naar eigen zeggen niet goed beoordelen.

Gevolg: het bewijs mag niet gebruikt worden, en dus krijgen de klagende erfgenamen gelijk en hoeven zij de belastingaanslagen niet te betalen.

'Tot het gaatje in jacht op zwartspaarders'

Waarom de fiscus geen verdere uitleg wil geven aan het hof, wil een woordvoerder van Financiën niet zeggen. "Ik ga niet in op de uitspraak van het hof, maar in z'n algemeenheid kan ik zeggen dat de Belastingdienst tot het gaatje gaat in de jacht op zwartspaarders."

De dienst gaat dan ook zeer waarschijnlijk in cassatie bij de Hoge Raad over de uitspraak: "Dat is een mogelijkheid die wij zeker bestuderen, ja." Het zou de tweede keer zijn dat de Hoge Raad zich over deze zaak buigt, in december 2015 wees de Hoge Raad de zaak al terug naar het gerechtshof.

Meeste zaken gesloten

Wat de gevolgen zijn voor andere vermeende zwartspaarders die de fiscus achter zich aan kregen, is onduidelijk. Volgens de woordvoerder van de Belastingdienst zijn 70 zaken van de totaal 76 zaken inmiddels afgesloten.

Daarbij is in totaal voor 11 miljoen euro aan aanslagen opgelegd, of dat allemaal is geïnd weet hij niet. “Het grootste deel wel, want de zaak loopt al lang”, zegt hij.