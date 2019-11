Uitgeversruzie blijkt nekslag voor Mybusinessmedia

Pensioenschulden

Het verslag vermeldt wel dat een aantal werknemers geld van de uitgever eist, omdat het bedrijf gedurende de afgelopen paar jaar het werkgeversaandeel van de pensioenpremie niet zou hebben afgedragen. Twee oud-werknemers stapten met hun claim naar de rechter.

Driessen noemt de pensioenschulden een broodjeaapverhaal. "In 2015 was de uitgever al bijna failliet. Wij hebben toen voorgesteld dat wij over 2015 en 2016 geen werkgeversbijdrage meer zouden betalen. Daar gingen de werknemers mee akkoord. Maar enkelen zijn later toch naar de rechter gestapt."