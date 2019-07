13 miljoen euro naar digitale hulp in de bibliotheek

In het loket in de bibliotheek kun je hulp krijgen bij problemen met bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting, verkeersboetes of PGB. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD).

Ongeveer vier miljoen mensen hebben hulp nodig om digitaal in contact te komen met de overheid. Ze kunnen bijvoorbeeld niet overweg met DigiD of de berichtenbox van MijnOverheid, meldde de Nationale Ombudsman al in 2017.