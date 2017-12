Facebook belooft beter belastingmoraal

Techreus Facebook belooft beterschap als het gaat om zijn belastingmoraal. Uiterlijk in 2019 gaat het bedrijf omzetbelasting betalen in de landen waar het een kantoor heeft.

Het bedrijf stapt over op een structuur waarbij de advertentie-inkomsten uit landen waar het bedrijf kantoren heeft, ook daar in de boekhouding terechtkomen.

Nu worden de omzetten nog bijgeschreven op de balans van het hoofdkantoor, dat in Ierland is gevestigd. In dat land hebben veel Amerikaanse bedrijven hun internationale hoofdkwartier, vanwege het gunstige vestigingsklimaat zoals lage belastingtarieven.

Omzetbelasting

Met de stap zegt Facebook bij monde van financieel topman Dave Wehner tegemoet te komen aan de roep om transparantie van overheden en politici.

De verandering in de Facebook-boekhouding geldt overigens alleen voor de omzet die wordt gehaald uit advertenties, het bedrijf rept met geen woord over winst. In het afgelopen kwartaal haalde het bedrijf een omzet van 10,1 miljard dollar met advertenties, op een totale omzet van 10,3 miljard. Ter vergelijking: de winst kwam uit op 4,7 miljard.

'Ieder land is uniek'

In de persverklaring staat dat Facebook 'verwacht' dat het dit in ieder land gaat toepassen waar het een kantoor heeft dat advertenties verkoopt. Of dit gevolgen heeft voor de activiteiten in Nederland is onduidelijk. Een woordvoerder wil geen antwoord geven op vragen van RTL Z, maar verwijst naar het persbericht.

"Ieder land is uniek en we willen ervoor zorgen dat we deze verandering goed doen", staat daarin. Halverwege 2019 moet de verandering zijn doorgevoerd.

Amerikaanse bedrijven dol op Europese fiscus

Amerikaanse bedrijven liggen (vooral) in Europa onder een vergrootglas vanwege belastingdeals die ze met individuele lidstaten sluiten om hoge belastingaanslagen in andere landen te ontlopen.

De Europese Commissie gaf onder meer de belastingdiensten van Nederland, Luxemburg en Ierland​ de opdracht om bij respectievelijk​ Starbucks, Amazon en Apple te weinig betaalde belasting te innen.

Zo moet de Ierse fiscus maar liefst 13 miljard euro terugvorderen van Apple. De techreus begint volgend jaar met het overmaken van de miljarden naar een derdenrekening. Zowel Ierland als Apple zijn in bezwaar gegaan tegen het besluit van eurocommissaris Vestager.