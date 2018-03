Europese Commissie publiceert langverwacht brexit-concept

Na een klein jaar onderhandelen heeft de Europese Commissie vandaag haar eerste officiële concepttekst voor de brexit gepubliceerd. In een lijvig juridisch document van maar liefst 118 pagina's staat precies beschreven onder welke voorwaarden Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU) zou moeten treden.

Omdat het vooral een bundeling is van veel dingen die we al sinds december wisten, staat er eigenlijk niets nieuws in het voorstel, erkende ook EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier tijdens een toelichting. "Er zitten geen verrassingen in voor degenen die de onderhandelingen hebben gevolgd."

Toch is het document belangrijk voor het uittredingsproces, zegt Rem Korteweg, Europaspecialist bij onderzoeksinstituut Clingendael, omdat we voor het eerst de juridische gevolgen zwart op wit kunnen lezen. "Eindelijk kunnen we door de politieke mist heen kijken hoe de brexit er concreet komt uit te zien."

Geen handtekening

Het voorstel van de Commissie wordt nu opgestuurd naar de Europese Raad, de regeringsleiders van de lidstaten, onder wie premier Mark Rutte. Als zij het document (al dan niet in aangepaste vorm) goedkeuren, belandt het vervolgens op het bordje van de Britse regering.

Het is echter uitgesloten dat premier Theresa May haar handtekening zet onder het huidige voorstel. Tijdens een debat in het Britse Lagerhuis enkele uren na de presentatie van de concepttekst gaf ze al aan zich niet te kunnen verenigen met de tekst. "Geen enkele Britse premier zou hier ooit mee akkoord kunnen gaan."

Grens tussen Ierland

May, die met deze opmerking kon rekenen op veel bijval in het parlement, viel voornamelijk over de passages over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Beide landen vormen samen een eiland, maar het eerste is en blijft lid van de EU, terwijl het noorden onderdeel is van Groot-Brittannië. Eerder was al overeengekomen dat de grens tussen beide landen hoe dan ook open blijft.

Het concept spreekt van een 'gemeenschappelijk regelgevingsgebied'. Daarmee blijft Noord-Ierland in feite lid van de EU als beide partijen er niet in slagen om een oplossing te vinden voor een open grens. Dit in tegenstelling tot de rest van het Verenigd Koninkrijk. Voor het VK is dat onbespreekbaar, zegt May, omdat wat haar betreft in heel het land dezelfde regels van kracht moeten zijn.

In de reactiemodus

Met de datum van de brexit in zicht (29 maart 2019) vindt Barnier dat de Britten nu eindelijk eens initiatief moeten nemen en échte keuzes moeten maken. Zo is de lengte van de overgangsperiode nog ongewis en wordt er nog gestreden om de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en de rol van het Europese Hof van Justitie in geschillen over de brexit.

Clingendael-onderzoeker Korteweg kan zich het ongeduld van Barnier heel goed voorstellen, zegt hij. "De Britten zitten vanaf het begin al in de reactiemodus. Ze doen nul proactieve voorstellen, maar maken vooral politieke statements. Het is bijna alsof ze de EU vragen om het probleem op te lossen dat ze zelf hebben gecreëerd."