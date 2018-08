Eindoordeel: toch forse boetes voor bestuurders failliet Imtech

In het voorjaar van 2017 gingen ze nog vrijuit, maar topmannen René van Bruggen en Boudewijn Gerner van het failliete Imtech moeten nu alsnog forse boetes betalen.

De twee topmannen zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) veroordeeld om de boetes van respectievelijk 1 miljoen en 500.000 euro te betalen. Tegen de uitspraak van het CBb is geen protest mogelijk. Het is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van sociaal-economisch recht.

De uitspraak van het CBb gaat lijnrecht in tegen de uitspraak van het Rotterdamse rechtbank. Die haalde in het voorjaar van 2017 een streep door de boetes van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM had die boetes in 2015 opgelegd aan de bestuurders en het bedrijf zelf, omdat beleggers verkeerd waren voorgelicht over een bouwproject in Polen.

'Ernstige overtredingen'

De bouw van het pretpark daar, dat werd uitgevoerd door een dochterbedrijf van Imtech, stond voor 147,6 miljoen euro in de boeken bij het bedrijf. Maar van dat bedrag was nog geen cent binnen. Imtech stond er daardoor veel minder goed voor dan beleggers werd voorgespiegeld. "Dat zijn ernstige overtredingen", schrijft het College.

De rechters maken verder gehakt van het pleidooi van beide topmannen de boetes te verlagen. Van Bruggen en Gerner hadden daarom verzocht. Ze vonden de boetes onevenredig hoog voor een privépersoon. Beide heren betoogden dat zij helemaal niet in staat waren de boetes op te hoesten.

Voldoende draagkracht

Maar volgens het College had de AFM haar huiswerk wel goed gedaan. De toezichthouder mocht vermogen dat niet meteen overgemaakt kan worden wel meetellen. Het gaat daarbij om de 'minder liquide vermogensbestanddelen', denk aan een huis, een boot of kunst.

De boetes waren bovendien voor Gerner al verlaagd van 2,5 miljoen naar 1,5 miljoen en vervolgens 750.000 euro. Daar resteert na de uitspraak van het College nog een half miljoen van, omdat van de vijf overtredingen die de AFM constateerde, er drie bewezen worden geacht door de rechters.

Lagere boetes dan AFM wilde

Ook de boetes voor Van der Bruggen waren in eerste instantie hoger: als het aan de AFM had gelegen had hij twee boetes van twee miljoen gekregen. Dat is het maximale bedrag dat de toezichthouder kan geven voor dit soort overtredingen.

Maar vanwege zijn 'vermogenspositie' werd die verlaagd naar twee keer een half miljoen, blijkt uit het vonnis. Bij beide heren was dat ook omdat ze hun bonus hadden gebruikt om schikkingen te treffen met beleggers en verzekeraars.

Imtech ging in 2015 failliet, mede omdat projecten die slecht liepen veel rooskleuriger werden voorgesteld dan ze waren.