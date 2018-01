Einde papieren Telefoongids na bijna 140 jaar

De uitgever van de welbekende Telefoongids en de Gouden Gids trekt dit jaar de stekker uit de papieren versies. Er is simpelweg te weinig belangstelling voor.

Uitgeverij DTG had in 2014 met minister Kamp afgesproken om de gidsen nog tot in ieder geval 2017 te maken voor mensen die ze nog wel wilden. Nu het bedrijf aan die afspraak heeft voldaan, stopt DTG ermee. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

De Gouden Gids, waarin je de contactgegevens van bedrijven kon vinden, en de Telefoongids, met adres en telefoonnummers per gemeente van (bijna) alle inwoners, werd nog in 45 regionale edities gemaakt.

Oplage gehalveerd

De totale oplage is nu ongeveer 3,5 miljoen, dat was op het hoogtepunt zo'n 7 miljoen. Ter vergelijking: de site wordt nu 4 miljoen keer per maand geraadpleegd, zegt een woordvoerder.

Uit onderzoek van de uitgeverij blijkt dat nog maar 2 procent van diegenen die hem kregen, hem nog onmisbaar vonden. Dat komt omdat ook ouderen, de belangrijkste doelgroep, steeds meer informatie online opzoeken.



Een beeld uit vervlogen tijden.

Het bedrijf richt zich op de online versies van de gidsen en is daarmee winstgevend. Of dat ook gold voor de papieren versies, kan de woordvoerder niet zeggen. "Zolang er belangstelling was van bedrijven om te adverteren, was het profijtelijk", zegt hij. "Maar ik kan er verder geen zinnig detail over geven."

Eerste telefoongids: 49 nummers

Met het verdwijnen van de gidsen komt een einde aan bijna 140 jaar contactinformatie op papier. Het eerste telefoonboek verscheen in 1881, vijf jaar nadat Graham Bell patent aanvroeg voor zijn telefoontoestel. In de 'Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij' stonden de naam-, adres- en telefoongegevens van de 49 eerste aansluitingen.

Door de jaren heen kwamen er natuurlijk veel meer telefoonnummers bij en in de jaren zestig kwam er een commerciële variant, de Gele Gids waarin bedrijven konden adverteren.

Gouden Gids en Telefoongids samen

De toenmalige eigenaar van de telefoongids PTT en later KPN voegden later ook gele pagina's aan deze gids toe, met bedrijfsinformatie. In 2003 verkocht KPN de Telefoongids aan European Directories, een bedrijf dat reclamediensten levert aan het mkb. Dit bedrijf kocht in 2008 ook de Gouden Gids en voegt de twee gidsen samen.

De belangstelling voor de papieren gids neemt razendsnel af omdat steeds meer informatie online te vinden is. Het gevolg is dat er steeds meer protest komt tegen de ongevraagde verspreiding ervan vanwege de papierverspilling. In 2010 zegt een ruime meerderheid hem niet meer in de bus te hoeven, blijkt uit een peiling van tv-programma Kassa.

Protest tegen papierverspilling

In 2012 is er een Kamermeerderheid voor het afschaffen van de verplichte verspreiding. Dit werd aangemoedigd door het initiatief sterftelefoongidssterf.nl van Alexander Klöpping, inmiddels vooral bekend als oprichter van Blendle.

In 2014 schrapt minister Henk Kamp de verplichting dat telefoonnummers op papier moeten verschijnen uit de wet. De verschuiving van papier naar online heeft ook gevolgen voor de mensen die de gidsen maken. Die werd nu nog door 14 mensen gemaakt, dat waren er ooit 70, meldt het persbericht. Dat blijkt ook: zo wordt in 2012 zo'n 30 procent van de in totaal 800 banen bij het bedrijf geschrapt.

Speciale laatste editie

In de regio Dordrecht-Spijkenisse verdwijnt de gids al in februari, de regio Enschede houdt hem het langst, daar wordt hij nog tot halverwege december bezorgd. Het afscheid van de gidsen wordt gevierd met een speciale editie.

Behalve informatie en een hoop (ongewenst) oud papier leverde de Gouden Gids ook iconische reclames op, zoals onderstaande uit 1999 die werd bekroond met een Gouden Loeki.