Duurste vuurwerk: twee minuten knallen voor 300 euro

De meeste vuurwerkliefhebbers besteden gemiddeld zo'n 50 euro aan wat pijlen en ander vuurwerk. Maar echte liefhebbers geven gerust duizenden euro's uit.

En dat kan ook makkelijk, want voor een beetje kleurig en luidruchtig spektakel tik je al gauw honderden euro's neer. Het gaat dan vooral om een nieuw soort vuurwerk, de zogeheten compound. Dat zijn meerdere dozen vol vuurwerk die met elkaar verbonden zijn, waardoor je het hele pakket in een keer kan aansteken.

Dit jaar mag dit type vuurwerk voor het eerst verkocht worden in Nederland. Wie er een kwartier lang onafgebroken mee het nieuwe jaar wil inluiden, begint datzelfde jaar 1500 euro armer. Het duurste pakket kost maar liefst 299,99 euro*.

Compoundvuurwerk

Dat is de Extreme Warrior. Dit compoundpakket bevat 3,7 kilo kruit dat in zo'n drie minuten tijd 200 kleur- en knaleffecten oplevert, kortom een zeer efficiƫnte manier om zo veel mogelijk geld zo snel mogelijk te verknallen.

Wie liever wat korter bezig is, gaat voor de Four Horseman. Voor 279 euro krijg je een pakket met maar liefst 400 shots in allerlei kleuren die in ongeveer twee minuten de lucht ingaan.

Wie op de kleintjes wil blijven letten, gaat voor de 'Select A-B-C'. Die kost twee tientjes minder, heeft 432 schoten en duurt bovendien bijna vijf minuten. De slogan? 'Go big, or go home!'

Wie toch wil knallen maar liever minder geld uitgeeft, kan voor 1,19 euro de Ratelband met 100 knallen kopen. Het matje rotjes is goed voor 26 seconden aan geknal.

Burj Khalifa

Wie wel geld wil uitgeven, maar niet aan het afsteken van vuurwerk, kan ook besluiten om de jaarwisseling ergens anders te vieren. Tot vorig jaar was Dubai een goede bestemming, met de Burj Khalifa als stralend middelpunt. De oliestaat heeft zelfs het Guinness World Record voor grootste vuurwerk ooit in handen.

Maar het hoogste gebouw ter wereld dient komende jaarwisseling slechts als decor voor een lasershow, meldt Gulf News.

Voor wie echt vuurwerk wil zien zijn er genoeg alternatieven: zoals in Sydney (zie de foto hierboven) of iets dichter bij huis op vuurwerkshows in onder meer Rotterdam en Den Haag.

*Blijkt uit een rondgang langs grote vuurwerkverkoopwebsites. We zijn uitgegaan van de huidige verkoopprijzen, inclusief aanbiedingen.