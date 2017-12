'Duizenden Amsterdamse huizen permanent verhuurd via Airbnb'

Amsterdam telt zeker 6000 illegale Airbnb-hotels: appartementen, huizen en woonboten die langdurig worden verhuurd aan toeristen. Bijna 5000 woningen worden permanent verhuurd en dus onttrokken aan de woningmarkt.

Rond de 1000 woningen voldoen daarnaast niet aan andere regels, zoals het maximum van vier toeristen per overnachting, en zijn daardoor illegaal, schrijft Trouw. De krant baseert zijn berichtgeving op onderzoek van de Amsterdamse data-analist Nico van Gog, dat wordt ondersteund door Airbnb-dataexpert Murray Cox uit New York.

6000 illegaal

Op basis van twee verschillende rekenmethodes concluderen Van Gog en Cox dat van alle Amsterdamse verhuurplekken op Airbnb er ruim 6000 illegaal zijn, omdat deze meer dan zestig dagen per jaar worden verhuurd. In Amsterdam mogen huizenbezitters hun woning maximaal 60 dagen verhuren via sites als Airbnb.

Eigen onderzoek: De twee analisten trekken hun conclusies op basis van data die ze zelf via onder meer 'scraping' van de website van Airbnb hebben vergaard. Van Gog ging ook kijken in zijn eigen buurt in Amsterdam en gebruikte wat hij daar aantrof om te berekenen hoeveel Airbnb-hotels er in totaal in de stad zijn. De gemeente Amsterdam maakt gebruik van de gegevens die Van Gog verzamelt. De gegevens van Cox worden door steden als New York en San Francisco gebruikt.

Airbnb onder de loep

De (bijna) permanente verhuur van woningen via Airbnb is een doorn in het oog van het gemeentebestuur in de hoofdstad. "We hebben hier een woningtekort, de wachtrijen zijn gigantisch en de woningprijzen lopen alleen maar op. Ik wil voorkomen dat onze woningen worden weggekaapt en mensen er heel veel geld mee verdienen", reageert wethouder Laurens Ivens (SP, wonen) tegen de krant.

Meldplicht

Om Airbnb-verhuur in te dammen, moeten verhuurders iedere dag dat zij hun woning verhuren melden bij de gemeente. Doen zij dit niet, dan kunnen ze daar vanaf begin volgend jaar een boete van 6000 euro voor krijgen.

In buurgemeente Amstelveen gaan inmiddels ook al stemmen op om de verhuur via Airbnb aan banden te leggen. De stad wil ook een meldplicht invoeren en een maximum van 30 voor het aantal nachten dat een woning verhuurd mag worden.