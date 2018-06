Diplomaten vaker geflitst sinds ze niet meer bekeurd mogen worden

Sinds diplomaten niet meer bekeurd mogen worden, is het aantal keer dat ze geflitst zijn gigantisch gestegen. In 2015 werden auto's met een diplomatiek kenteken (dat altijd begint met CD) nog 9850 keer geflitst. Vorig jaar gingen de camera's maar liefst 26.722 keer af.

Dat betekent dat ieder persoon in ons land die de diplomatieke status heeft, vorig jaar gemiddeld minstens één keer werd geflitst omdat hij of zij door rood licht reed of te hard ging.

In ons land wonen ongeveer 22.500 mensen met een diplomatieke status, schreef minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in maart aan de Tweede Kamer. Het gaat om ambassade- en consulair personeel en dat van internationale organisaties, inclusief hun familieleden. Al deze personen zijn onschendbaar, ze kunnen niet worden gearresteerd of vervolgd.

Ongefilterde foto's

Het zijn overigens wel flitsfoto's waar nog niet door een agent naar gekeken is - eventuele onterecht opgelegde boetes zijn er dus nog niet uitgefilterd. Maar het verschil zal niet groot zijn, omdat het gaat om geautomatiseerde systemen die de overtredingen constateren, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit.

Dat er niet meer wordt gekeken of alle boetes terecht zijn, is omdat ze sinds 2015 toch niet meer verstuurd mogen worden, schrijft minister Ferdinand Grapperhaus nu aan de Tweede Kamer.

Boetes opsturen mag niet meer

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verbood om de boetes nog langer op te sturen, omdat diplomaten niet gedwongen mogen worden om boetes te betalen. Dat is zo vastgelegd in de Verdragen van Wenen, inzake Diplomatiek Verkeer en Consulaire Betrekkingen.

Overigens kregen bekeurde ambassadeurs of andere diplomaten al geen herinnering van het beruchte CJIB als ze hun boetes niet betaalden. In 2014 bleek na onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws dat diplomaten massaal hun boetes niet betaalden.

Naming and shaming

Om toch druk uit te oefenen op diplomaten die het niet zo nauw nemen met de Nederlandse verkeersregels, wordt de wet aangepast. Bij een overtreding krijgen de ambassades een briefje, met de melding ervan en het vriendelijke verzoek om te betalen. Het idee is om op basis van de briefjes ook een ranglijst te maken en die ieder jaar openbaar te maken.

Als een diplomaat een notoire hardrijder blijkt te zijn, dan kan zijn tankpas worden ingenomen. Dat is een financiële strop, want met die tankpas maakt het makkelijker om belastingvrij te tanken. Als dat ook niets uithaalt, kan de ambassade verzocht worden om de diplomaat in kwestie tot persona non grata te verklaren.

Dat houdt in dat hij of zij tot ongewenst wordt verklaard. Maar omdat dit een zwaar diplomatiek middel is dat de verhoudingen op scherp zet, zal het waarschijnlijk niet zo ver komen, schrijft Grapperhaus.

Kritiek privacywaakhond

Wanneer de nieuwe wet ingaat, is onduidelijk. Privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens had in mei 2017 nog wel het nodige op te merken op de nieuwe wet.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt namelijk persoonsgegevens over de overtreders van het CJIB, die de brieven verstuurt. Volgens de AP is dat een inbreuk op de privacy van de betrokken diplomaat en in het wetsvoorstel is niet goed onderbouwd waarom dit nodig is.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft in de memorie van toelichting bij de wet dat het noodzakelijk is dat het CJIB de gegevens aan Buitenlandse Zaken verstrekt, omdat de briefjes in opdracht van dat ministerie worden verstuurd. Dat loopt via Buitenlandse Zaken omdat dat ministerie verantwoordelijk is voor het aanspreken van diplomaten op het niet-naleven van de Nederlandse wet.