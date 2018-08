Defensie scherpt regels sportapps op telefoons militairen verder aan

De regels voor het gebruik van sportapps op telefoons van militairen worden strenger. In sommige gevallen mogen militairen hun eigen privé-toestel niet bij zich houden als er apps op staan die je locatie bijhouden, zoals Strava of Runkeeper. Dat meldt het ministerie van Defensie na vragen van RTL Z.

Defensie scherpte de regels voor het gebruik van sportapps al eerder aan, toen bleek dat de locaties van militaire bases makkelijk te zien waren via Strava. Dat is een app waarmee sporters hun hardlooprondes of fietstochten bij kunnen houden.

Ook naar aanleiding van de onthulling van onderzoekssites Bellingcat en de Correspondent over de sportapp Polar werden de regels aangescherpt, zo schreef minister Ank Bijleveld recent nog aan de Tweede Kamer.

Locatie bepalen via gps

Om de prestaties van sporters bij te houden, maken de apps gebruik van locatiegegevens op basis van gps. Voor kwaadwillenden is het vervolgens een koud kunstje om te ontdekken waar militaire bases zich bevinden.

Als maatregel mochten militairen daarom tijdelijk geen sportapps meer gebruiken op diensttelefoons als ze op missie waren. Sinds eind juli is dat verbod uitgebreid: apps zoals Strava zijn helemaal uit den boze op telefoons van de zaak.

Verbod eigen toestel tijdens missies

En ook voor de eigen telefoons worden de regels strenger. Als er apps op zitten die de locatie van de bezitter van het toestel kunnen verraden, kan afhankelijk van de omstandigheden verboden worden om het apparaat mee te nemen.

Dat zou bijvoorbeeld gelden tijdens missies of op plaatsen waar gewerkt wordt met staatsgeheimen, legt een woordvoerder uit. Wanneer het verbod precies zal gelden, kan hij niet zeggen. "Dat zal per situatie bekeken worden."

'Zet locatiebepaling uit'

Helemaal verbieden kan defensie het gebruik op defensieterrein van apps die de locatie kunnen prijsgeven op privé-toestellen niet, omdat dit stuit op de grondrechten van het personeel.

Wel adviseert het ministerie om het delen van locatiegegevens uit te zetten en wijst het militairen op de risico's van het delen van locatie. Militairen worden door hun commandant geïnstrueerd of via het intranet van Defensie.



Hardlopende militairen in kamp Castor, een Nederlandse basis in Mali. (Foto: archief ANP, 2014).

Het Amerikaanse leger nam onlangs soortgelijke maatregelen, meldt persbureau Associated Press op basis van een memo van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Ook Amerikaanse militairen en ander defensiepersoneel mogen op belangrijke militaire bases en in bepaalde oorlogsgebieden geen sportapps zoals Strava of Runkeeper meer gebruiken.

'Significant risico'

Vanwege het 'significante risico' voor militairen, moet de locatiebepalingsfunctie van de apps uitgeschakeld worden in 'operationele' gebieden. Met het bevel mogen Amerikaanse commandanten zelf een inschatting maken of militairen hun gps-functie op de telefoon wel of niet mogen gebruiken.

