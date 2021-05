Tesla stopt met bitcoin om hoge CO2-uitstoot, koers onderuit

Dat heeft Tesla-ceo Elon Musk woensdagnacht in een verklaring bekendgemaakt. "We maken ons zorgen over het snel toenemende gebruik van fossiele brandstoffen voor het minen van en betalen in bitcoins, met name steenkool, dat de ergste uitstoot heeft van alle brandstoffen."

Musk voegde eraan toe dat hij blijft geloven in de toekomst van cryptovaluta's, maar dat dit niet ten koste mag gaan van het milieu. Pas wanneer er energiezuinige alternatieven zijn, wordt de bitcoin weer omarmd. Het bedrijf zegt ook te kijken naar alternatieve munten die minder dan 1 procent van bitcoins energie gebruiken.

Meer stroom dan Zweden

De bitcoin is een energieverslindend project. Volgens de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) kost het minen ervan zo'n 150 terawattuur per jaar. Dat staat gelijk aan bijna 40 kerncentrales à la Borssele. Daarmee verbruikt de bitcoin meer stroom dan heel Zweden.

Het stroomverbruik neemt bovendien alleen maar verder toe, omdat het steeds meer rekenkracht kost om bitcoins te kunnen minen. In 2024 wordt een verbruik van 300 terawattuur verwacht, berekenden Chinese onderzoekers vorige maand. De bitcoin verbruikt dan evenveel elektriciteit als Italië.