CPB: piek groei voorbij, grote gevolgen escalatie handelsoorlog

Het goede nieuws: de Nederlandse economie blijft groeien, dit jaar en volgend jaar. Het slechte nieuws: de piek ligt alweer achter ons. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de zogeheten juni-raming. Op basis daarvan begint het kabinet met het maken van plannen, die uiteindelijk op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

Ondanks dat de economie in de eerste drie maanden van het jaar iets minder hard groeide, duidt onder andere het vertrouwen van producenten erop dat de economie nog krachtig blijft groeien, meldt het CPB.

De redenen: de wereldhandel blijft groeien, de overheid geeft veel geld uit, de rente wordt laag gehouden door centrale banken en de woningmarkt draait op volle toeren. Het CPB schrijft zelfs over een 'onstuimige' markt. De economie groeit dit jaar met 2,9 procent en volgend jaar met 2,7 procent.

Dat is wel minder dan de 3,2 procent groei van vorig jaar. En het is ook minder dan het CPB in maart van dit jaar nog raamde.

Risico's van escalatie handelsoorlog

Daar houdt het niet op, stelt het CBP. Een van de stuwende krachten achter de groei, de wereldeconomie, draait weliswaar goed, maar de risico's zijn groter geworden.

Als de handelsoorlog met de Verenigde Staten verder escaleert, dan zou dat dat 'verstrekkende' gevolgen kunnen hebben, met mogelijk forse bbp-verliezen op de lange termijn, schrijft het CPB. Gisteren waarschuwde De Nederlandsche Bank nog dat een handelsoorlog de komende jaren al 10 miljard aan economische groei kan kosten.

Worst-case

Het CPB gaat er in het worst-case vanuit dat ook de EU, Canada en Mexico bij de handelsoorlog betrokken raken en op alle producten 15 procent importtarief gaan heffen. Als dat gebeurt, kost dat Nederland in 2030 2,6 procent van ons bruto binnenlands product. Dat is omgerekend ruim 18 miljard euro, gerekend met het bbp van 2016.

Opmerkelijk: als het handelsconflict op deze manier blijft doorsudderen, levert het Nederland juist economische groei op. Omdat er minder handel is tussen China en de VS, profiteert Nederland daarvan, bijvoorbeeld met de export van chemische, rubberen en plastic producten.

Lonen omhoog, werkloosheid omlaag

Verder zal de inflatie verder oplopen. Dit jaar wordt het leven gemiddeld 1,5 procent duurder, volgend jaar en 2,3 procent. Dat komt onder meer door de hogere olieprijzen en de stijging van de lonen. Die lonen stijgen gemiddeld met 2,1 procent dit jaar, volgend jaar verwacht het CPB een stijging van 3,1 procent.

De werkloosheid daalt volgend jaar naar 3,4 procent van de beroepsbevolking, het laagste niveau sinds 2001. In maart ging het CPB nog uit van 3,9 procent.