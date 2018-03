CPB: economie op stoom, werkloosheid naar laagste punt in 17 jaar

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 3,2 procent, en volgend jaar met 2,7. De werkloosheid daalt verder: dit jaar zit 3,9 procent van de beroepsbevolking thuis zonder werk, volgend jaar daalt dat naar 3,5 procent, blijkt uit cijfers van het CPB.

De raming is iets positiever dan wat het Centraal Planbureau in december vorig jaar verwachtte. Toen ging het CPB nog uit van een groei van 3,1 procent, net zoveel als vorig jaar, toen de economie het sterkst groeide in de afgelopen tien jaar. Dit jaar wordt volgens het CPB, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, dus nog beter.

De groei is mede te danken aan de investeringen van de overheid in onderwijs en defensie en de stijgende zorgkosten.

De Nederlandse economie 'is op stoom' en overtreft die van de eurozone, aldus het CPB. Dankzij de soepel draaiende economie vinden ook steeds meer mensen een baan. Dat zorgt er zelfs voor dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. Volgend jaar zullen waarschijnlijk 320.000 mensen werkloos zijn.

Moeite om personeel te vinden

Een op de vijf bedrijven heeft een personeelstekort, dat is twee keer zo veel als vorig jaar. Die zoektocht naar geschikt personeel zorgde er vorig jaar al voor dat bedrijven meer mensen een vast contract boden in plaats van zzp'ers inhuurden. Ook stijgen de lonen harder.

"Naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, gaan de lonen stijgen", legt Laura van Geest, directeur van het CPB uit. Dat kan op twee manieren: via de cao's of doordat mensen van baan veranderen en bij hun nieuwe werkgever een salarisverhoging afdwingen.

Koopkracht stijgt

Door stijgende arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief stijgt de inflatie in 2019 naar 2,3 procent. Maar doordat daar hogere lonen en lagere belastingen tegenover staan, neemt de koopkracht voor de grootste groep mensen met 1,6 procent toe.

Het CPB waarschuwt wel dat zijn koopkrachtplaatjes door veel onzekerheden zijn omgeven, en slechts beperkt inzicht geven in wat mensen individueel meer of minder te besteden hebben.

Gevolgen brexit

Die florissante groeicijfers worden wel bedreigd door de manier waarop Groot-Brittannië uit de EU gaat. Als dat via een rustig scenario gaat, waarbij een vrijhandelsakkoord wordt uitonderhandeld, scheelt dat 1 procent groei. "Bij een harde brexit wordt het effect iets groter, een kwart procent", aldus Van Geest.

Een harde brexit houdt in dat er géén vrijhandelsakkoord wordt gesloten, waarna de Britten door de EU op dezelfde manier worden behandeld als ieder ander lid van wereldhandelsorganisatie WTO waar het geen apart handelsverdrag mee heeft.

Cliff edge

Waar het CPB geen financiële gevolgen aan durft te geven zijn die als er een chaotische brexit plaatsvindt, als er geen deal wordt bereikt. "Dat is veel ongewisser, en dus moeilijk te ramen, want het is niet eerder gebeurd", vertelt Van Geest.

Zo'n cliff edge brexit heeft maar een beperkt en kort effect op de economie, maar kan wel tot onzekerheid leiden over de financiële sector omdat vertrouwen daar een belangrijke rol speelt.

Minder gas?

In de groeiverwachting is ook geen rekening gehouden met het aankomende kabinetsbesluit over de gaswinning in Groningen. Voor iedere vier miljard kuub gas die minder wordt opgepompt, kost dat 0,1 procent economische groei, verwacht het CPB.

