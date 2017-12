'Coolblue-topman Pieter Zwart mishandeld en beroofd'

Pieter Zwart, de topman van webwinkel Coolblue, is vrijdagavond mishandeld en vervolgens beroofd in Rotterdam. Dat meldt RTV Rijnmond op basis van bronnen.

Zwart werd volgens de regionale omroep 'behoorlijk op zijn hoofd geslagen' en zou zelfs buiten bewustzijn geraakt zijn.

Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen of het inderdaad om Zwart gaat, maar bevestigt de mishandeling en beroving van een 41-jarige Rotterdammer. er is al een verdachte gearresteerd, het gaat om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Entrepreneur of the Year

Het hoofdkantoor van Coolblue zit in Rotterdam, Pieter Zwart richtte het bedrijf in 1999 op. Zwart werd vorig jaar nog uitgeroepen tot Entrepreneur of the Year, een prijs van accountant EY. Zijn vermogen werd vorig jaar door zakenblad Quote op 165 miljoen euro geschat.

Coolblue was niet direct bereikbaar voor commentaar.