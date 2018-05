Conflict over schadeherstel Groningen, Alders stapt op

Een conflict tussen minister Eric Wiebes en de Nationaal Coördinator Groningen over het herstellen van schade aan 1581 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen is zo hoog opgelopen dat de coördinator, Hans Alders, opstapt.

Hij vindt dat zijn integriteit in het geding is gekomen omdat hij zijn afspraken niet meer kan nakomen. Hij schrijft minister Wiebes van Economische Zaken dat hij het geloof heeft verloren dat hij resultaten kan boeken voor de bewoners van Groningen.

Alders moest er als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor zorgen dat leven en wonen in het Groningse gaswingebied veilig is en dat de schade die is veroorzaakt door de gaswinning hersteld wordt. Alders coördineerde de samenwerking tussen tien Groningse gemeenten, de provincie en het rijk.

Versterking uitgesteld

Dat ging tot december vorig jaar goed, zo schrijft Alders in een brief van zeven pagina's. Maar 'inmiddels is dat verleden tijd', aldus Alders. Wiebes werd eind oktober minister van Economische Zaken.

Reden voor het mislukken van de samenwerking is dat beloofd was om met een plan van aanpak te komen voor schadeherstel aan de bijna 1600 woningen. Dat advies zou nog wel vergeleken worden met een advies van de Mijnraad, maar alleen als dat er op tijd zou zijn.

Als dat niet zo zou zijn, dan zouden de woningen gewoon versterkt moeten worden. Afgelopen vrijdag liet het ministerie de bewoners weten dat dit niet zou gebeuren, het wil wachten op het vertraagde advies dat 1 juli komt. In een 'escalatieoverleg' heeft het ministerie vervolgens aangekondigd dat alle werkzaamheden stopgezet worden.

'Dedain voor de NCG'

Dit 'eenzijdige besluit', zonder te overleggen met provincie en gemeenten, 'zet een streep door deze afspraken' en Alders ziet geen mogelijkheid 'om een brug te bouwen' om nog een akkoord te sluiten.

Alders schrijft verder dat Wiebes 'steeds minder vertrouwen heeft' in de adviezen van Alders, maar liever te rade gaat bij de NAM, het bedrijf dat aansprakelijk is voor de schade, en anderen.

Dat is opmerkelijk. De NAM wordt, merkt Alders fijntjes op, 'geacht op afstand te staan'. Volgens Alders werd met 'dedain' naar de 'vermaledijde' aanpak van hem gekeken, terwijl hij alleen uitvoerde wat de politiek had besloten.

Wiebes: begrip voor besluit

In een reactie laat minister Wiebes weten dat hij begrip heeft voor het besluit van Alders en hem 'zeer erkentelijk' is voor zijn werkzaamheden. Dat Alders opstapt heeft volgens Wiebes vooral te maken met het feit dat er 'nieuwe verhoudingen' zijn ontstaan na het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 te stoppen.

Wiebes schrijft dat hij na het advies van de Mijnraad zal overleggen met regionale bestuurders over de aanpak van het versterken van huizen.