Is dit de belangrijkste oorzaak van burn-outs?

We gaan massaal ten onder aan een informatie-overload, lees ik steeds vaker. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben moeite de huidige stroom aan informatie op te nemen, laat staan te verwerken. Hoogopgeleiden, vooral managers in de zorg, onderwijs en ICT, zijn de grootste slachtoffers. Laten daar nou ook juist de hoge uitschieters zitten als het gaat om het aantal burn-outs.

Tony Crabbe toont in zijn besteller Busy al aan dat we sinds 1985 meer dan 5 keer zoveel content consumeren en meer dan 200 keer zoveel content produceren. Geen wonder dat mensen klagen dat ze moe zijn.

Wat is het eerste wat jij deed?

Die informatieconsumptie wordt ons dan ook heel makkelijk gemaakt. Zeg nou eerlijk, wat is het allereerste dat jij vanochtend gedaan hebt? Grote kans dat je je telefoon hebt gepakt. Dat zou dan de eerste keer zijn van de 50 tot 100 keer dat je je telefoon pakt per dag. De gemiddelde Nederlander zit zelfs zo'n 3 tot 4 uur per dag op zijn telefoon. Omgerekend: zo'n 50 volledige dagen per jaar. Dat is 300 marathons. Genoeg tijd voor een wereldreis. De helft van je werkdag. Iedere werkdag.

Die tijd op je mobiel is niet alleen voor een groot deel overbodig, het levert vaak ook de nodige stress op. Uit onderzoek blijkt dat een website die er te lang over doet om te laden op je mobiel, net zoveel stress oplevert als het kijken van een horrorfilm.

Social media en mail activeren een lichte vorm van fight or flight-respons, lees: stress, in je lichaam. Onze verhoogde schermtijd wordt zelfs in verband gebracht met de stijging van depressies en zelfdoding onder jongeren.

Het is dan ook niet gek dat onder andere de uitvinder van de iPhone en de iPad, zijn kinderen zelf niet of nauwelijks op deze devices liet spelen. Opmerkelijk is overigens dat sinds de lancering van diezelfde iPhone in 2007 het aantal mensen dat last heeft van burn-out symptomen drastisch is gestegen.

Nachtrust verbeteren

Om al die indrukken en informatie te verwerken en ruimte te maken voor nieuwe informatie is een goeie nachtrust essentieel. Alleen appen, swipen en pingen we ook in bed vaak nog vrolijk door tot we gaan slapen. Zo blijven we ‘aan’. Wij adviseren tijdens onze trainingen dan ook altijd om minimaal een uur voordat je gaat slapen je mobiel uit te zetten. Simpelweg omdat het de kwaliteit van je nachtrust verbetert.

De mobiel is een geaccepteerd onderdeel van onze maatschappij. Een gokverslaafde achter een gokkast is een sneu gezicht, maar onze verslaving aan dopamine leggen we ongegeneerd naast ons op tafel als we in gesprek zijn. Er zou toch zomaar iets belangrijkers voorbij kunnen komen.

Gebrek aan concentratie is een steeds grotere kostenpost in het bedrijfsleven, maar de grootste stressveroorzaker ooit ligt gewoon naast ons als we aan het werk zijn.

Tegenbeweging

Gelukkig komt er steeds meer tegenreactie vanuit dezelfde maatschappij die ons de techniek heeft geboden. Computerwetenschapper en ex-Googler Tristan Harris maakt zich hard voor het minimaliseren van onze afleiding door mobiele telefoons en ook grotere Amerikaanse investeringsfondsen leggen bedrijven als Apple het vuur aan de schenen om verantwoordelijker met onze verslavingsgevoeligheid om te gaan. Er is zelfs een ware strijd uitgebroken om de app te ontwikkelen die ervoor zorgt dat je zo min mogelijk op je mobiel zit.

Die beweging wordt dan wel weer tegen gewerkt door de telefoonproducenten zelf. Uiteindelijk levert jouw 'screen time' data en dus geld op voor het bedrijfsleven. De vraag is alleen wat jij er uiteindelijk aan overhoudt...