Weg met de vaste vakantiedagen

Het fenomeen van onbeperkte vakantiedagen is hot. Na Netflix als bekendste werkgever met onbeperkte vakantiedagen, volgen steeds meer bedrijven in haar voetstappen.

En waarom ook niet?

Ervaringen bij bedrijven als Netflix en LinkedIn tonen aan dat werknemers de vrijheid heel erg waarderen. Sterker nog, werknemers voelen zich hierdoor meer verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en hun team. Ze voelen zich meer verbonden met het bedrijf en haar doelen en dragen dit ook uit naar buiten.

Trekt nieuw talent aan

Bovendien geldt het als een behoorlijk voordeel bij het aantrekken van nieuw talent. Niet alleen geef je daarmee aan dat gezondheid en welzijn hoog in het vaandel staan. Je geeft ook aan dat je als bedrijf wil werken met betrouwbare mensen die hun verantwoordelijkheid kennen. En zeg nou zelf, wat klinkt als een aantrekkelijker aanbod; 24 dagen vrij of onbeperkte vakantiedagen?

Een belangrijke reden waarom werkgevers onbeperkte vakantiedagen niet aanbieden is de angst voor misbruik. Heb je nu al enkele collega's in gedachten die misbruik gaan maken van deze regeling? Als dat zo is, dan lopen ze er waarschijnlijk nu ook al de kantjes van af, leveren niet optimaal werk en fungeren mogelijk als stoorzender binnen je bedrijf.

In plaats van onbeperkte vakantiedagen te overwegen kun je dan beter eerst tijd steken in het back-on-track krijgen van deze collega's. Of er afscheid van gaan nemen.

Mensen nemen te weinig vakantiedagen op

Uiteraard zijn er ook voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het concept van onbeperkte vakantiedagen te laten slagen. Belangrijkste is dat het werk natuurlijk wel wordt gedaan . Alhoewel dit bij een vast aantal vakantiedagen ook van toepassing is, vergt het een nog duidelijkere rolverdeling en planning, transparantie en betrokkenheid van de werknemers.

Daarnaast moet je ook onbeperkte vakantiedagen monitoren. Al is het maar om zeker te zijn dat iedereen in ieder geval het minimum van de wettelijk verplichte 20 dagen per jaar opneemt. Geloof het of niet, bedrijven die al om zijn ervaren als grootste uitdaging dat werknemers überhaupt vakantiedagen opnemen. Vanwege een te hoog loyaliteitsgevoel naar het bedrijf en de collega's willen werknemers nog wel eens te weinig vakantiedagen opnemen.

Meer rust en productiever op werk

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid dan ook bij het team. Samen bepaal je hoe het werk wordt gedaan en wie er wanneer tussenuit kan. En dat zorgt weer voor een extra gevoel van autonomie.

Het Nederlandse techbedrijf Bynder, dat sinds 2 jaar onbeperkte vakantiedagen aanbiedt aan haar werknemers, ervaart met name positieve effecten. Haar werknemers pakken meer rust dan voorheen en zijn daardoor een stuk productiever. Gemiddeld komt het aantal opgenomen vrije dagen bij Bynder nu uit op 25 (in vergelijking tot 19 dagen voor de doorvoering) .

Alleen voor hippe startups?

Nou hoor ik je denken: "Dit is een leuk initiatief voor de hippe, nieuwe techbedrijven, waar het geld tegen de plinten klotst en waar iedereen sowieso toch al wil werken. Dit is niets voor mijn business."

Toch overwegen steeds meer bedrijven om onbeperkte vakantiedagen aan te bieden. ING is onlangs gestart met een pilot en zelfs het Gemeentebestuur van de Gemeente Aalten, een relatief klein gemeente in de Achterhoek, biedt haar werknemers al 6 jaar onbeperkte vakantiedagen aan. Teams krijgen hier de taak om het onderling te regelen. Met hele tevreden en productieve werknemers als gevolg.

Misschien toch iets om over na te denken tijdens de komende zomerweken?

Fijne vakantie!