Facebook aanpakken kun je niet in je eentje

Een concertkaartje doorverkopen. Bekijken hoe laat jouw dj speelt in je favoriete club. Reclame maken voor je bedrijf. Een kamer zoeken en vinden in een grote stad. Een account aanmaken bij een muziekdienst.

Voor veel mensen is Facebook niet meer weg te denken uit hun dagelijks leven. We liken, scrollen en delen massaal op het platform. Maar het heeft niet alleen van alles sneller en makkelijker gemaakt, we kunnen inmiddels ook niet echt meer om het platform heen.

De gebruikersvriendelijkheid komt met een schaduwzijde: het heeft onze digitale infrastructuur overgenomen. Facebook heeft wereldwijd 2,4 miljard gebruikers. In sommige landen bestaat 'het internet' zelfs alleen uit Facebook en een aantal door de staat goedgekeurde websites.

Dat maakt stoppen met Facebook voor steeds meer mensen praktisch onmogelijk. Het is een privilege als je dat wel kunt zonder vervelende gevolgen.

Er is wel een tegenbeweging. In 2018 vertrokken tienduizenden Nederlanders van Facebook na een oproep van Arjen Lubach. Ook in andere landen groeit het anti-Facebook sentiment. Gebruikers protesteren en overheden roepen Facebookbaas Zuckerberg ter verantwoording.

Toch blijft het totale aantal Facebookgebruikers groeien.

Esther Crabbendam was ook te gast in het programma Z zoomt uit. Klik op de link in de tweet om het interview te bekijken. Of lees verder onder de tweet.