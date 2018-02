China strijdt door tegen cryptomunten: websites geblokkeerd

China is van plan alle websites te blokkeren rondom cryptohandel en beursgangen van cryptovaluta. Zo hoopt de overheid de handel in digitale munten nu eindelijk echt stil te leggen.

Dat schrijft de South China Morning Post vandaag. De krant beroept zich op een artikel van het bij de People's Bank of China​ aangesloten Financial News. Daarin zou zijn uitgelegd dat eerdere beteugelingen van digitale munten nog niet alle handel hadden platgelegd.

In september vorig jaar verbood de Chinese overheid al de uitwisseling van cryptomunten en het aanbieden van digitale munten in ruil voor andere betaalmiddelen. Dat zou zijn om beleggers te beschermen of - minder expliciet - om de controle op de financiële markten niet te verliezen.

Geen controle

Een munt als de Bitcoin kan namelijk worden opgeslagen en het land in- en uitstromen zonder tussenkomst van de overheid. Volgens analisten verhogen beleggers tot ergernis van de Chinese autoriteiten ook nog eens hun aandeel in digitale munten zodra de koers van de Yuan daalt.

Ondanks eerdere maatregelen bleven Chinezen echter handelen in de alternatieve munten via buitenlandse platforms. Nu wil de overheid daarom iedereen binnen de landsgrenzen de toegang tot die platforms ontzeggen.

Prijzen omlaag

De Chinese maatregelen hebben waarschijnlijk effect op de beurzen. In januari doken de koersen al omlaag na berichtgeving over nieuwe regels in China. Ook vandaag staan de cryptobeurzen in het rood. Bitcoin en ethereum daalden met een kleine 14 en 16 procent. De cryptokoersdalingen lijken vaker in gang gezet te worden door geplande reguleringen.

China is niet het enige land dat strijdt tegen alternatieve munten, waarvan de handel bijzonder populair is onder Aziaten. Ook Zuid-Korea kwam onlangs met regelgeving om de handel in cryptocurrency's aan banden te leggen.