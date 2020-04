Veel meer zieken in de zorg: 'Dat ik corona zou krijgen, was wel zeker'

"Heb ik keelpijn? Of beeld ik me dat in? Komt die spierpijn van het sporten of ben ik ziek?" Nike is huisarts in Zuid-Holland. Half maart voelt ze zich niet lekker. Nadat blijkt dat ze verhoging heeft, besluit de huisarts zichzelf te testen op corona.

Ze test positief. Ze heeft corona. "Het was heel onwerkelijk. Al was de kans natuurlijk groot dat ik het als huisarts zou krijgen", zegt Nike. En die kans was nog groter omdat haar man ook in de zorg werkt. Ook hij werd ziek. Net als hun drie kinderen.