Van advocaat naar videograaf: Stephanie reist filmend de wereld over

'Toen ik die foto's zag wist ik het gewoon'

Maar er bleef iets knagen. "Ik deed huwelijken, huizen, events, portretten - you name it - maar ik wilde eigenlijk al fotograferend de wereld ontdekken. Een oud-collega tipte me over een tentoonstelling van Jimmy Nelson in het museum van Volkenkunde. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar toen ik zijn foto's zag wist ik gewoon: dit wordt mijn leven!"

Nelson was zelf bij die expositie. Ze sprak hem aan en legde hem haar situatie voor. "Hij adviseerde me toen om in the field, on the job door te leren, bij een ervaren fotograaf. Toen zei ik: maar dan wil ik natuurlijk wel bij jou in de leer. Hij moest erom lachen en ik kreeg zijn kaartje."

'Let's give it a go'

Stap één was gezet, maar ze wist ook dat ze er nog lang niet was. Er moesten nog vele stappen volgen. "Ik heb gemaild, gebeld, ben langs zijn kantoor in Amsterdam gegaan." Uiteindelijk sprak ze een tijd met Coco Box, de projectmanager van Nelson. "Zij heeft mij getipt bij Jimmy, en toen belde hij zowaar terug."

Of ze eens wilde helpen met een workshop? Natuurlijk! Uiteindelijk werkte ze 1,5 jaar als freelancer voor Nelson, tot hij zei: "Let's give it a go." Haar droom kwam uit: Van der Wiel ging fulltime voor Nelson werken.

Haar werk bestaat uit allerlei taken: van reizen organiseren tot filmen en interviews met de lokale bevolking. "Het verhaal van de mens in de natuur vind ik fascinerend. De rode draad is menselijke emotie. De basis: familie, traditie en liefde. Of iemand met min 40 in Mongolië leeft of met plus 40 in Soedan, die drie waarden komen altijd terug."