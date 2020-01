VK-ambassadeur Simon Smits helpt bedrijven met brexit-onzekerheid

Buren aan de Noordzee

De 64-jarige Smits heeft veel ervaring in het buitenland. Voor Buitenlandse Zaken werkte hij in Den Haag, Zagreb, Genève, Bangladesh, Zuid-Afrika en Brussel. Bij het ministerie was hij Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. Hij kijkt nuchter naar alle veranderingen: "We kunnen er niets aan doen, behalve ons aanpassen."

"Het land dat jaren lid was van de EU wordt een derde land, maar we blijven North Sea neighbours", zegt Smits meermaals. "We denken op veel vlakken hetzelfde. Niemand weet hoe de onderhandelingen uitpakken, dus het beste wat ondernemers kunnen doen tegen onzekerheid, is plannen."

Smits is een echte handelsreiziger. Hij schudt anekdotes uit zijn mouw en noemt namen van kennissen waar ondernemers wel eens wat aan kunnen hebben. "Toen ik nog echt jong was liftte ik al eens mee met een vrachtwagen, zo kon ik gratis naar Londen komen. Onlangs deed ik dat weer. Ik ging mee met een vrachtwagen van het Nederlandse vervoersbedrijf Jan de Rijk, om eens te zien hoe dat nu gaat. Op dit moment verloop die reis nog vloeiend, maar niemand weet hoe het straks uitpakt."

Belangen in het oog

Mark Hoolwerf, regiomanager bij het havenbedrijf van Amsterdam, komt kennis maken met Smits. De ambassadeur wil weten hoe goed de Amsterdamse haven is voorbereid op een brexit zonder deal. "Wij verwachten geen vertragingen", zegt Hoolwerf. "En de Britse havens zoeken vaker directe samenwerking."

Smits ziet nog wel meer mogelijkheden in de Britse haven. "Als er ook maar iets mis gaat bij Calais, komen alle vervoerders meteen jullie kant op", zegt hij tegen de Amsterdammer. Hij tipt nog een aantal havens aan de andere kant van de Noordzee waar Port of Amsterdam contact mee zou moeten zoeken.

"Dit is precies waarom we dit soort gesprekken voeren", zegt Hoolwerf. "Smits en de Nederlandse ambassade zijn altijd in het VK. Zij hebben veel beter contact met ondernemers daar dan wij. Voor ons is het enorm prettig als zij ook onze belangen in de gaten houden, en als ze tips geven."