Camiel Eurlings opnieuw aan de slag in de luchtvaartsector

Meer tijd aan gezin

De 46-jarige Eurlings gold lang als de kroonprins van het CDA. Tussen 2007 en 2010 was hij minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Balkenende IV. In die tijd werd hij veel genoemd als opvolger van Balkenende als partijleider van het CDA.

In plaats daarvan koos Eurlings ervoor de politiek te verlaten, omdat hij meer tijd aan zijn gezin wilde besteden. Een jaar later, in 2011, kwam hij in de directie van Air France-KLM. Bij dat bedrijf werd hij in 2014 ontslagen.

Mishandeling

Tijdens zijn carrière bij KLM was de Limburger ook voorzitter van de commissie die de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland wilde halen. Dat plan ketste af; wel werd Eurlings in 2013 tot opvolger benoemd van koning Willem-Alexander als lid van het Internationaal Olympisch Comité.

Begin 2018 legde hij die functie neer. Aanleiding was de aangifte die zijn ex-vriendin tegen hem deed voor mishandeling. Daar bood hij na 2,5 jaar zwijgen zijn excuses voor aan eind 2017.