Populariteit dragqueens in de lift, nu hun vergoeding nog

De bekendheid van drags groeit, het aantal tv-programma's of evenementen met en over dragqueens neemt toe. De moeder aller drags is de Amerikaanse RuPaul, die sinds 2009 met zijn talentenshow RuPaul's Drag Race op televisie is. Sinds 2016 sleepte de serie talloze Emmy Awards binnen, prestigieuze tv-prijzen.

Komende zomer staat RuPaul's theatershow in de AFAS Live, die is al uitverkocht. In Nederland was afgelopen zomer voor het eerst een tv-serie over dragqueens te zien: het make-over programma 'De Diva In Mij' van BNN-VARA.

