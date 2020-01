33 jaar en tussen de wereldtop op Davos: 'Het is heel inspirerend'

"Ik ben hier net anderhalve dag, en eigenlijk is Davos nu al geslaagd", zegt Syrett enthousiast tegen RTL Z. "Ik heb heel erg inspirerende mensen gesproken en ik leer enorm veel. Ik was er wel op voorbereid dat het heel intimiderend zou kunnen zijn, maar je kan je hier niet op voorbereiden", zegt Syrett.

Oproep voor transparante kledingbranche

"Ik zie overal prominente ceo's, ministers, royalty." Ze onderbreekt het gesprek even. "Greta Thunberg loopt net langs me, die gaat nu een sessie in", zegt Syrett lachend. "Het is wel erg leuk. De mensen zijn vriendelijk. Eerst dacht ik dat men misschien beledigd zou zijn als ze niet meteen herkend worden, maar tot nu toe is iedereen heel aardig."

De Britse Syrett, die al 22 jaar in Nederland woont, is naar Davos gegaan met een missie. "Ik wil een oproep doen aan wetgevers en bedrijven voor meer transparantie, vooral in de kledingbranche", zegt Syrett, die zich in Davos tussen de grote namen begeeft.