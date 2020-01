Bakkerij mocht moeder doof kind niet ontslaan na meenemen chocoladeletters

De filiaalleidster in opleiding is een alleenstaande moeder van vier kinderen, waarvan er een verstandelijk gehandicapt is. Sinds de zomer van 2018 werkte zij voor de bakkersketen Van Maanen uit Rijnsburg, die bijna vijftig vestigingen telt.

Dochter doof

Op 20 december 2018 ontdekte een controleur bij een tassencontrole dat de winkelmedewerkster vijf chocoladeletters en een pak sprits in haar tas had, die niet waren afgerekend.

Volgens de winkelmedewerkster was zij de artikelen vergeten af te rekenen als gevolg van stress en drukte in de winkel. Eerder die dag had zij in het ziekenhuis gehoord dat haar gehandicapte dochter plotseling doof was geworden.

Desondanks had zij zich niet ziek gemeld, maar was komen werken om te helpen bij de kerstdrukte. Ook wees de vrouw erop dat zij eerdere aankopen wel altijd had afgerekend.