Werkenden willen betere privé-werkbalans en bijscholing

Panelwizard deed in opdracht van BeFrank in december 2019 onderzoek onder ruim 1.076 Nederlanders van 25 jaar en ouder in loondienst. Flexibeler werken, aandacht voor gezondheid en voor elkaar en voor duurzaamheid worden volgens BeFrank steeds belangrijker.

Ook werk en privé beter verdelen

Het onderzoek keek ook naar het beter verdelen van werk en privé, dat bijna een kwart van de ondervraagden ambieert. Een vijfde wil ook gezonder leven op de werkvloer. Aan dat laatste hechten mensen meer dan een salarisverhoging, zeggen de onderzoekers. Minder overwerken is een wens die 14,7 procent van de ondervraagden koestert.

Banen combineren is niet populair: vorig jaar was 11 procent daar nog tevreden mee, dit jaar wil nog maar 5,4 procent dat gaan doen.

Wie er helemaal klaar mee is bij de huidige baas, kan natuurlijk ook altijd nog de biezen pakken. 8,3 procent denkt erover na om in een andere sector of functie te gaan werken, 9,8 procent overweegt hetzelfde werk ergens anders te gaan doen en nog eens 8 procent zou het liefst de passie volgen en iets heel anders gaan doen.