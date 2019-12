Deze onderzoeker zat al 17 kerstmissen op de Zuidpool in een tentje

Dagen in een tent

Onderzoekers kunnen met de buitenwereld - hun familie - in contact blijven via satelliettelefoons en e-mail via satelliet. In de stations zelf gebruikt men walkie-talkies en telefoons met een vaste lijn. Als het weer slecht is, valt communicatie soms weg.

De veldwerkers blijven soms wel honderd dagen in het veld werken op de Zuidpool. Ze gaan naar hun werklocaties per vliegtuig of met sledes. Hoeveel werk er kan worden gedaan, en hoe het ritme eruit ziet, wordt volledig bepaald door het weer. In grote sneeuwstormen blijven mensen soms dagen in hun tent liggen. Als het weer dan weer goed is, worden er lange werkdagen gemaakt.

Al die dagen is er minimaal contact mogelijk met de familie. Maar, zegt Riley tegen de BBC, juist als hij dan af en toe kerstmis thuis kan vieren met zijn familie, wordt het extra speciaal.

Bekijk hieronder hoe het veldwerk eruitziet. (video: Steve Roberts and Al Doherty)