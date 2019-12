Hof: Martin Garrix niet bedrogen door platenlabel en management

Contract terecht ontbonden

Ook in hoger beroep krijgt de dj gelijk. Het hof oordeelt vandaag dat het 'onredelijk' is dat Garrix zo weinig rechten had op zijn eigen muziek, gezien 'het grote commerciële succes van de dj'. Dat de contracten zomaar tegen dezelfde voorwaarden met twee jaren verlengd konden worden door de bedrijven, vond het hof niet terecht.

Maar Garrix moet nog wel de managementvergoeding betalen aan Spinnin' Records en MAS, beslist het hof. De bedrijven hebben hem namelijk niet verkeerd voorgelicht, bedrogen of misbruikt, staat in het vonnis.

'In gelijke mate gewonnen en verloren'

Hoe hoog het bedrag is dat Garrix moet betalen, wordt later in een aparte procedure bij de rechtbank bepaald. De dj, Spinnin' Records en MAS hebben in gelijke mate gewonnen en verloren, vindt het hof. Daarom moeten zij ieder hun eigen proceskosten betalen.

Het hof zou eigenlijk al 10 september uitspraak doen in de zaak. Omdat er zoveel ingediende stukken waren, werd de beslissing drie maanden uitgesteld.