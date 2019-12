Eric reist als clown bij Cirque du Soleil de wereld over: 'Wie wil dit nou niet?'

Ziek zijn is geen optie

Het is hard werken als clown bij Cirque du Soleil. Wekelijks heeft Koller acht tot tien optredens waarin de clown ook nog eens een grote en belangrijke rol heeft. Alleen op maandag zijn de artiesten altijd vrij en een keer in de maand ook op dinsdag. En ziek zijn? Dat is eigenlijk geen optie, want er is maar één clown.

"Ja het is weleens veel", erkent Eric Koller, die is opgegroeid in Haarlem. "Maar ik zou niet anders willen. We genieten ons suf!" Hij maakt deel uit van Luzia, een van de twintig voorstellingen van Cirque dus Soleil. Zijn vrouw en hun honden reizen met hem mee.