'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland neemt toe'

Bovengemiddeld veel vrouwen in politiek

Ook met de politieke invloed van Nederlandse vrouwen is het niet best gesteld volgens de WEF. Op dat gebied nemen we wereldwijd de 40e plek in - vorig jaar was dat nog de 28e.

Ondanks die daling zijn er in Nederland met 31,3 en 35,3 procent nog steeds bovengemiddeld veel vrouwen Tweede Kamerlid of minister. Wereldwijd zijn deze percentages respectievelijk 25 en 21 procent.

Opvallende plek voor Rwanda

Voor de 11e keer op een rij voert IJsland de Global Gender Gap Index aan. De ongelijkheidskloof in dit land is voor 88 procent gedicht, stelt het World Economic Forum. De top 3 bestaat overigens geheel uit Scandinavische landen, met Noorwegen op 2 en Finland op 3.

Opvallend is de 9e plaats voor Rwanda in de top 10. Die positie valt wel te verklaren, zegt hoogleraar Henk Volberda die de Nederlandse data leverde voor het rapport. "De onderzoekers hebben gekeken naar gelijkheid, niet naar ontwikkelingsniveau of welvarendheid. Vrouwen in Rwande moeten wel werken, om het gezin te onderhouden."