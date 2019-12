Payroll, uitzend, zzp of vaste dienst? Dit betekent de WAB voor jou

...je in loondienst werkt

Heb je een tijdelijk of vast contract? Dan heb je vanaf dag één recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vereiste dat je eerst twee jaar in dienst moet zijn, vervalt. Die transitievergoeding is wel lager. Voorheen was het 50 procent van een bruto maandsalaris per contractjaar, dat wordt 33 procent.

Je kunt vanaf 1 januari makkelijker ontslagen worden. Nu kan je werkgever je alleen ontslaan als hij kan aantonen dat jij voldoet aan een van de acht formele ontslaggronden, zoals slecht functioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering of een verstoorde arbeidsrelatie. Vanaf 2020 mag de werkgever verschillende redenen combineren.

Verder hoeft je werkgever jou minder snel een vast contract te geven. Op dit moment krijgt een werknemer maximaal drie aansluitende tijdelijke contracten over een periode van twee jaar. Dat worden drie aansluitende contracten over een periode van drie jaar. En tot slot is jouw WW-premie relatief goedkoper voor je werkgever. Vanaf 1 januari zijn de premies voor vaste contracten namelijk 5 procent lager dan die voor flex.