Kwart werkenden krijgt last van werkstress, waarschuwt Arbo Unie

Arbo Unie, een organisatie die helpt werknemers gezond te houden om zo verzuim tegen te gaan, doet die voorspelling op basis van cijfers van CBS en TNO, die iedere twee jaar onderzoek publiceren over de arbeidsmarktomstandigheden en burn-outs. Arbo Unie merkt op dat in 1997 nog slechts 8 procent van de werkenden minder inzetbaar was door werkgerelateerde stress, in 2017 was dat 17 procent.

"We zien een trend van meer psychische problemen", zegt Willem van Rhenen, chief health officer van de Arbo Unie. "Werk is snel aan het veranderen. Vroeger was er meer handwerk, en hadden meer mensen fysieke problemen. Nu verschuift dat naar abstracter werk, dat mentaal een grotere druk legt op werknemers."