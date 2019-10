Vier vrouwen lastiggevallen; geen ontslag op staande voet

Geen ontslag staande voet

De kantonrechter keek in de eerste plaats naar de twee verklaringen die aan het ontslag vooraf gingen, voor zover die niet door de man werden betwist. Volgens de rechter zijn deze 'net niet genoeg' voor een ontslag op staande voet.

Dat betekent echter niet dat de regiodirecteur met de schrik vrijkomt. De kantonrechter acht het gedrag van de man, zeker in combinatie met de twee andere verklaringen, 'ernstig verwijtbaar'. Op grond daarvan mag Asito de man via een reguliere ontbinding per begin oktober op straat zetten. De manager kan hier nog tegen in hoger beroep gaan.