Onderwijzer op de bus? FNV is ziedend: 'Chauffeur is geen therapie'

'Beroep van buschauffeur is geen therapie'

Volgens Paas heeft het artikel veel commotie veroorzaakt bij buschauffeurs en touringcarchauffeurs. Of er ook chauffeurs van Pouw hebben gebeld, weet Paas niet.

"Wij distantiëren ons met klem van de onzin die de woordvoerder van Pouw uitkraamt. We gunnen iedereen die overspannen is therapie om te herstellen, maar het beroep van buschauffeur is niet die therapie."

Oplossing voor 'krimpende vijver'

Op zijn beurt reageert Hermsen van Pouw Busvervoer laconiek. "Wij bagatelliseren helemaal niets en wij zeggen ook niet dat het geen zwaar beroep is. Natuurlijk is het niet voor iedereen weggelegd, anders hadden we geen chauffeurstekort." Het gaat er volgens hem juist om dat 'we zoeken naar een creatieve oplossing en niet steeds in dezelfde krimpende vijver blijven vissen'.

Elk beroep is zwaar op zijn eigen manier, stelt Hermsen. "Als je het naar je zin hebt, dan gaat het goed. Maar als je het zwaar hebt, zoals leraren het hebben, is het goed om een dag iets anders te doen."