Overwerkte onderwijzers inzetten als buschauffeur: 'Het werkt ontspannend'

Zo gezegd, zo gedaan. Pouw laat zij-instromers een rijbewijs halen voor de kleine bus, tot 12 passagiers. Dan kunnen ze alvast gaan rijden, terwijl ze ondertussen opgeleid worden voor de grote bus. Aan het halen van een rijbewijs op kosten van Pouw zit wel een 0-urencontract voor twee jaar vast. Pouw heeft 140 lijnbussen in het openbaar vervoer, maar rijdt ook voor scholen of met touringcars op bestelling.

'Het onderwijs is zwaar'

Al jaren werkt Martin te Lintel Hekkert (59 jaar) als docent op een HBO-V-opleiding, waar hij lessen geeft over verpleegkunde. "Dat werk is vrij zwaar, dus ik wilde iets leuks erbij doen", zegt hij. Vroeger had hij al eens twee banen gehad en dat was hem prima bevallen.

Toen Martin in militaire dienst zat, was hij chauffeur van rupsvoertuigen. "Het is leuk om op groot materieel te rijden. Als ik de poort uit rijd met de bus voel ik me lekker, het is haast ontspanning", zegt de docent.