De Mol wil uitspraak rechter over bitcoin-oplichting

In die nepadvertenties prijst De Mol zogenaamd bitcoin-producten aan. De namen en foto’s van verschillende Nederlanders worden in die advertenties gebruikt om mensen ervan te overtuigen geld over te maken.

Nietsvermoedende Facebookgebruikers worden gelokt met wervende quotes over hoe rijk de producten hen gaan maken. Onder meer Humberto Tan en Waylon worden ook genoemd in de advertenties.