Van burgemeester naar buschauffeur: ‘Je voelt je echt the king of the road’

Ruim vijftien jaar was de 62-jarige Groeneweg burgemeester. Eerst in Woerden, daarna in Vianen. Per 1 januari ging gemeente Vianen - na 758 jaar - op in de gemeente Vijfheerenlanden, samen met Leerdam en Zederik. Groeneweg was opeens burgemeester-af.

En dat is even wennen als het grootste deel van je week uit bestuurlijke activiteiten bestond. "Ik wilde echt niet op de bank gaan zitten", memoreert Groeneweg aan die periode. "Het leek me leuk om met grote voertuigen in de weer te zijn en met mensen op pad te gaan."