Ontslag voor docent die kletsende leerlingen 'afplakte'

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep.

Plakband

De man werkte sinds 2002 bij de onderwijsinstelling. In 2014 voerde de school meerdere gesprekken met hem over zijn functioneren en zijn tekort aan pedagogische vaardigheden.

In april 2015 werd hij herplaatst op een andere school in een andere functie, nadat hij bij twee leerlingen die aanhoudend tijdens de les bleven praten een stuk plakband over de mond had geplakt.