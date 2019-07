Ontslag voor barmedewerker die met truc fooien opkrikte

Ontslag aangevochten

De barmedewerker stapte vervolgens naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Volgens hem deugde het onderzoek naar de kassagegevens niet, en is niet bewezen dat hij verantwoordelijk was voor de verschillen tussen de tussenbonnen en eindafrekeningen. Zijn aanvankelijke schuldbekentenis trok hij in.

Op basis van vier concrete gevallen oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat het vaststaat dat de barmedewerker de fooien onterecht verhoogde.